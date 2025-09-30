Хоккейная «Сибирь» в гостях не сумела переиграть «Металлург»

В самом дебюте первого периода хозяева площадки сумели выйти вперёд. При этом новосибирцы не только быстро отыгрались, но и вышли вперёд. Сразу три шайбы забросили гости в ворота соперника за 11 минут. До перерыва «Металлург» один гол сумел отквитать. Таким образом, уже в первом периоде команды наколотили пять шайб на двоих.