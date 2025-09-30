Хоккейная «Сибирь» в гостях не сумела переиграть «Металлург»

Хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного сезона КХЛ отправился на выезд в Магнитогорск, где уступил местному «Металлургу». Итоговый счёт матча — 4:3.
В самом дебюте первого периода хозяева площадки сумели выйти вперёд. При этом новосибирцы не только быстро отыгрались, но и вышли вперёд. Сразу три шайбы забросили гости в ворота соперника за 11 минут. До перерыва «Металлург» один гол сумел отквитать. Таким образом, уже в первом периоде команды наколотили пять шайб на двоих.
Далее всё было не так радужно для подопечных Вадима Епанчинцева. Во втором периоде хозяева сравняли счёт, а в третьем игровом отрезке вышли вперёд. Несмотря на все попытки новосибирцев исправить положение, «Металлург» сумел удержать победный счёт. В составе «Сибири» забитыми шайбами отличились Алексей Яковлев, Павел Гоголев и Скотт Уилсон.
Следующий матч команда проведёт в Уфе, где сыграет против «Салавата Юлаева». Встреча начнётся 1 октября в 21:00.
Ранее мы писали, что хоккейная «Сибирь» в голевой перестрелке уступила «Барысу».
Андрей Лактионов
Андрей Разин
Вадим Епанчинцев
Александр Смолин
(00:00-16:24)
Луи Доминге
(00:00-58:25)
Илья Набоков
(c 16:24)
03:17
Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев)
05:03
Алексей Яковлев
(Архип Неколенко, Сергей Широков)
07:32
Федор Гордеев
11:48
Александр Петунин
15:57
Павел Гоголев
16:24
Скотт Уилсон
(Владимир Ткачев)
16:30
Алексей Яковлев
17:20
Сергей Толчинский
25:10
Артем Минулин
(Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев)
31:46
Командный штраф
47:21
Дерек Барак
49:01
Павел Гоголев
54:05
Егор Коробкин
(Люк Джонсон, Алексей Маклюков)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит