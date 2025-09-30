Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Лада
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.25
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
3
:
Локомотив
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
Адмирал
0
П1
X
П2

Хоккейная «Сибирь» в гостях не сумела переиграть «Металлург»

Второе подряд поражение новосибирской команды на выезде.

Источник: НДН.ИНФО

Хоккейный клуб «Сибирь» в рамках регулярного сезона КХЛ отправился на выезд в Магнитогорск, где уступил местному «Металлургу». Итоговый счёт матча — 4:3.

В самом дебюте первого периода хозяева площадки сумели выйти вперёд. При этом новосибирцы не только быстро отыгрались, но и вышли вперёд. Сразу три шайбы забросили гости в ворота соперника за 11 минут. До перерыва «Металлург» один гол сумел отквитать. Таким образом, уже в первом периоде команды наколотили пять шайб на двоих.

Далее всё было не так радужно для подопечных Вадима Епанчинцева. Во втором периоде хозяева сравняли счёт, а в третьем игровом отрезке вышли вперёд. Несмотря на все попытки новосибирцев исправить положение, «Металлург» сумел удержать победный счёт. В составе «Сибири» забитыми шайбами отличились Алексей Яковлев, Павел Гоголев и Скотт Уилсон.

Следующий матч команда проведёт в Уфе, где сыграет против «Салавата Юлаева». Встреча начнётся 1 октября в 21:00.

Андрей Лактионов

Металлург Мг
4:3
2:3, 1:0, 1:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
29.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7270 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Смолин
(00:00-16:24)
Луи Доминге
(00:00-58:25)
Илья Набоков
(c 16:24)
1-й период
03:17
Роман Канцеров
(Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев)
05:03
Алексей Яковлев
(Архип Неколенко, Сергей Широков)
07:32
Федор Гордеев
11:48
Александр Петунин
15:57
Павел Гоголев
16:24
Скотт Уилсон
(Владимир Ткачев)
16:30
Алексей Яковлев
17:20
Сергей Толчинский
2-й период
25:10
Артем Минулин
(Роман Канцеров, Дмитрий Силантьев)
31:46
Командный штраф
3-й период
47:21
Дерек Барак
49:01
Павел Гоголев
54:05
Егор Коробкин
(Люк Джонсон, Алексей Маклюков)
Статистика
Металлург Мг
Сибирь
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит