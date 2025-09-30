«Спартак» обыграл «Трактор» и прервал серию домашних поражений в КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев, у которых по дублю оформили Никита Коростелев (3-я и 43-я минуты) и Павел Порядин (14, 19), по одной шайбе забросили Герман Рубцов (39) и Адам Ружичка (60). В составе гостей отличились Михаил Григоренко (18), Владимир Жарков (31) и Андрей Светлаков (36).