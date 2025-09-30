Ричмонд
«Спартак» обыграл «Трактор» и прервал серию домашних поражений в КХЛ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:3 (3:1, 1:2, 2:0) в пользу хозяев, у которых по дублю оформили Никита Коростелев (3-я и 43-я минуты) и Павел Порядин (14, 19), по одной шайбе забросили Герман Рубцов (39) и Адам Ружичка (60). В составе гостей отличились Михаил Григоренко (18), Владимир Жарков (31) и Андрей Светлаков (36).

Коростелев преодолел отметку в сотню голов в КХЛ, забросив 100-ю и 101-ю шайбы в лиге. Первый матч команд в текущем сезоне также завершился победой столичного клуба (5:3).

«Красно-белые» прервали серию из четырех домашних поражений и с 11 очками занимают седьмое место в таблице Западной конференции. «Трактор» (12 очков) идет четвертым на Востоке. В следующем матче «Спартак» 3 октября примет петербургский СКА, челябинцы днем ранее сыграют на выезде с московским «Динамо».

В другом матче дня «Сочи» дома обыграл тольяттинскую «Ладу» (4:0). Форвард сочинцев Артур Тянулин отдал две голевые передачи и со 123 очками стал лучшим бомбардиром в истории клуба, обойдя Илью Крикунова (122).

Спартак
6:3
3:1, 1:2, 2:0
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
30.09.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8197 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Бенуа Гру
Вратари
Дмитрий Николаев
Крис Дригер
(00:00-20:00)
Сергей Мыльников
(c 20:00)
1-й период
02:38
Никита Коростелев
(Павел Порядин, Герман Рубцов)
03:06
Арсений Коромыслов
11:50
Командный штраф
13:02
Павел Порядин
(Михаил Мальцев, Даниил Орлов)
16:47
Герман Рубцов
17:01
Михаил Григоренко
(Григорий Дронов, Василий Глотов)
18:01
Михаил Григоренко
18:21
Павел Порядин
(Александр Пашин, Михаил Мальцев)
18:21
Александр Беляев
18:21
Арсений Коромыслов
2-й период
27:55
Адам Ружичка
30:34
Владимир Жарков
(Федор Крощинский, Андрей Никонов)
31:39
Джоуи Кин
35:22
Андрей Светлаков
(Джош Ливо, Пьеррик Дюбе)
38:24
Герман Рубцов
(Адам Ружичка, Джоуи Кин)
3-й период
42:49
Никита Коростелев
59:30
Адам Ружичка
(Павел Порядин)
Статистика
Спартак
Трактор
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит