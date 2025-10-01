Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
0
:
Северсталь
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.24
П2
3.20
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
6
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

У хозяев шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дубль), Артём Горшков и Никита Зоркин. В составе «Сибири» голы забили Владимир Ткачёв и Тимур Ахияров.

После данной победы «Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений. Ранее уфимский клуб побеждал в гостях «Металлург» со счётом 3:2 ОТ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават» встретится с ХК «Сочи». «Сибирь» проведёт матч с «Барысом». Обе игры состоятся 5 октября.

Салават Юлаев
5:2
0:0, 0:0, 0:0
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
1.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 6011 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Самонов
Луи Доминге
Статистика
Салават Юлаев
Сибирь
Штрафное время
4
12
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит