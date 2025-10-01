«Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
У хозяев шайбы на свой счёт записали Джек Родевальд, Александр Хохлачёв (дубль), Артём Горшков и Никита Зоркин. В составе «Сибири» голы забили Владимир Ткачёв и Тимур Ахияров.
После данной победы «Салават Юлаев» прервал шестиматчевую серию поражений. Ранее уфимский клуб побеждал в гостях «Металлург» со счётом 3:2 ОТ.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Салават» встретится с ХК «Сочи». «Сибирь» проведёт матч с «Барысом». Обе игры состоятся 5 октября.
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
1.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 6011 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Вадим Епанчинцев
Вратари
Александр Самонов
Луи Доминге
Статистика
Салават Юлаев
Сибирь
Штрафное время
4
12
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
