Белорусы Дроздов и Алистров набрали очки в воскресных матчах КХЛ

Также 5 октября «Металлург» при участии Данилы Паливко разгромил «Спартак» (6:2) и вышел в лидеры Восточной конференции. «Сочи» уступил «Салавату Юлаеву» (1:3), за южан 15 минут отыграл наш Илья Сушко. «Адмирал» в овертайме одолел «Ладу» (2:1), в составе дальневосточного клуба на лед выходил белорус Дмитрий Дерябин. Московское «Динамо» с Кириллом Готовцом победило «Торпедо» (4:1), ворота нижегородцев защищал Иван Кульбаков.