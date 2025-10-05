Ричмонд
Белорусы Дроздов и Алистров набрали очки в воскресных матчах КХЛ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские игроки 5 октября приняли участие в шести матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Московский ЦСКА дома обыграл «Северсталь» со счетом 3:2, ассистентский балл в третьей результативной атаке «армейцев» заработал Иван Дроздов. В 12 матчах сезона у нападающего 4 (2+2) очка. «Ак Барс» на своем льду был сильнее «Амура» — 3:1, две голевые передачи за казанцев отдал Владимир Алистров. Белорусский форвард набрал 8 (3+5) баллов в 11 играх чемпионата.

Также 5 октября «Металлург» при участии Данилы Паливко разгромил «Спартак» (6:2) и вышел в лидеры Восточной конференции. «Сочи» уступил «Салавату Юлаеву» (1:3), за южан 15 минут отыграл наш Илья Сушко. «Адмирал» в овертайме одолел «Ладу» (2:1), в составе дальневосточного клуба на лед выходил белорус Дмитрий Дерябин. Московское «Динамо» с Кириллом Готовцом победило «Торпедо» (4:1), ворота нижегородцев защищал Иван Кульбаков.