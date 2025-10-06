Ричмонд
«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с хоккеистом Хохлачевым

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» подписал полноценное соглашение с нападающим Александром Хохлачевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее Хохлачев находился на пробном контракте, форвард провел за уфимский клуб три игры, забив две шайбы. Текущее соглашение рассчитано до конца сезона.

Хохлачеву 32 года, он начинал сезон в тольяттинской «Ладе», 17 сентября контракт с ним был расторгнут. Ранее игрок выступал за московский «Спартак» в 2012—2013, 2017−2020 и 2021−2023 годах, по сезону он провел в петербургском СКА и омском «Авангарде», прошлый сезон провел в хабаровском «Амуре» и «Сочи». Дважды Хохлачев становился обладателем Кубка Гагарина, по разу выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежного чемпионата мира.

Форвард является лучшим бомбардиром в КХЛ в истории «Спартака». В Национальной хоккейной лиге Хохлачев провел 9 матчей за «Бостон».

«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 8 очков в 10 матчах. В следующем матче 8 октября уфимский клуб в гостях сыграет с московским «Динамо».

