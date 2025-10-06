«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с хоккеистом Хохлачевым

Хохлачеву 32 года, он начинал сезон в тольяттинской «Ладе», 17 сентября контракт с ним был расторгнут. Ранее игрок выступал за московский «Спартак» в 2012—2013, 2017−2020 и 2021−2023 годах, по сезону он провел в петербургском СКА и омском «Авангарде», прошлый сезон провел в хабаровском «Амуре» и «Сочи». Дважды Хохлачев становился обладателем Кубка Гагарина, по разу выигрывал серебряные и бронзовые медали молодежного чемпионата мира.