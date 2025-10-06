Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
1
:
Трактор
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.70
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
1
:
СКА
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
7.27
Хоккей. КХЛ
07.10
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
07.10
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
07.10
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

«Автомобилист» нанес поражение омскому «Авангарду»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Омске и завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Степан Хрипунов (14-я минута), Роман Горбунов (37), Александр Шаров (40) и Рид Буше (59). За «Авангард» отличился Николай Прохоркин (4).

Шаров достиг отметки в 300 (133 гола + 167 передач) набранных очков в КХЛ.

«Авангард» (18 очков) остался на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» (17) идет на третьей позиции. Команда продлила победную серию до четырех матчей.

В пятницу команды встретятся вновь в Екатеринбурге. Перед этим 8 октября «Автомобилист» примет петербургский СКА.

Авангард
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
6.10.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Николай Заварухин
Вратари
Никита Серебряков
(00:00-57:57)
Владимир Галкин
Никита Серебряков
(58:38-58:55)
1-й период
02:21
Степан Хрипунов
03:14
Николай Прохоркин
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
13:30
Степан Хрипунов
(Данил Романцев, Никита Шашков)
2-й период
26:19
Артем Блажиевский
36:23
Роман Горбунов
(Алексей Бывальцев)
39:01
Дамир Шарипзянов
39:18
Александр Шаров
(Джесси Блэкер, Рид Буше)
39:58
Владимир Галкин
3-й период
51:17
Игорь Мартынов
55:48
Джованни Фьоре
58:38
Рид Буше
(Роман Горбунов)
59:38
Данил Романцев
Статистика
Авангард
Автомобилист
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит