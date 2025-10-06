«Автомобилист» нанес поражение омскому «Авангарду»

Встреча прошла в Омске и завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Степан Хрипунов (14-я минута), Роман Горбунов (37), Александр Шаров (40) и Рид Буше (59). За «Авангард» отличился Николай Прохоркин (4).
Шаров достиг отметки в 300 (133 гола + 167 передач) набранных очков в КХЛ.
«Авангард» (18 очков) остался на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» (17) идет на третьей позиции. Команда продлила победную серию до четырех матчей.
В пятницу команды встретятся вновь в Екатеринбурге. Перед этим 8 октября «Автомобилист» примет петербургский СКА.
Ги Буше
Николай Заварухин
Никита Серебряков
(00:00-57:57)
Владимир Галкин
Никита Серебряков
(58:38-58:55)
02:21
Степан Хрипунов
03:14
Николай Прохоркин
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
13:30
Степан Хрипунов
(Данил Романцев, Никита Шашков)
26:19
Артем Блажиевский
36:23
Роман Горбунов
(Алексей Бывальцев)
39:01
Дамир Шарипзянов
39:18
Александр Шаров
(Джесси Блэкер, Рид Буше)
39:58
Владимир Галкин
51:17
Игорь Мартынов
55:48
Джованни Фьоре
58:38
Рид Буше
(Роман Горбунов)
59:38
Данил Романцев
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит