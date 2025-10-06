«Автомобилист» нанес поражение омскому «Авангарду»

Встреча прошла в Омске и завершилась победой гостей со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Степан Хрипунов (14-я минута), Роман Горбунов (37), Александр Шаров (40) и Рид Буше (59). За «Авангард» отличился Николай Прохоркин (4).