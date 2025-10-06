Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.25
П2
2.63
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.26
П2
5.66
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
4
:
Трактор
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2

Шайба Радулова помогла «Локомотиву» победить СКА

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу хозяев, у которых отличились Максим Шалунов (11-я и 58-я минуты), Александр Радулов (29) и Мартин Гернат (60). В составе гостей шайбы забросили Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).

В состав СКА не попал нападающий Николай Голдобин. После предыдущего матча, в котором петербуржцы проиграли в Москве «Спартаку» (1:3), главный тренер Игорь Ларионов заявил, что у Голдобина отсутствует желание помогать команде.

Ярославцы с 20 очками возглавляют таблицу Западной конференции, команда одержала шестую домашнюю победу подряд. СКА (12 очков) продлил серию поражений в «регулярке» до четырех игр и идет девятым.

В следующем матче действующий чемпион КХЛ «Локомотив» 11 октября сыграет в гостях с финалистом прошлого розыгрыша челябинским «Трактором», петербуржцы 8 октября встретятся на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».

Локомотив
4:2
1:0, 1:0, 2:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
6.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7838 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Ларионов
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-59:36)
Егор Заврагин
(00:00-58:45)
1-й период
03:58
Алексей Береглазов
10:14
Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
14:37
Павел Красковский
16:36
Георгий Иванов
2-й период
20:45
Рихард Паник
28:55
Александр Радулов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
29:44
Байрон Фрэз
36:47
Сергей Сапего
3-й период
42:54
Никита Дишковский
(Бреннан Менелл, Игнат Лутфуллин)
44:39
Матвей Короткий
46:22
Данила Галенюк
50:57
Сергей Плотников
50:57
Сергей Плотников
55:26
Байрон Фрэз
56:45
Валентин Зыков
(Матвей Короткий, Михаил Воробьев)
57:41
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
59:37
Мартин Гернат
(Байрон Фрэз)
Статистика
Локомотив
СКА
Штрафное время
12
31
Игра в большинстве
4
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит