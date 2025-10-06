Шайба Радулова помогла «Локомотиву» победить СКА

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу хозяев, у которых отличились Максим Шалунов (11-я и 58-я минуты), Александр Радулов (29) и Мартин Гернат (60). В составе гостей шайбы забросили Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).