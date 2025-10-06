Шайба Радулова помогла «Локомотиву» победить СКА

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2) в пользу хозяев, у которых отличились Максим Шалунов (11-я и 58-я минуты), Александр Радулов (29) и Мартин Гернат (60). В составе гостей шайбы забросили Никита Дишковский (43) и Валентин Зыков (57).
В состав СКА не попал нападающий Николай Голдобин. После предыдущего матча, в котором петербуржцы проиграли в Москве «Спартаку» (1:3), главный тренер Игорь Ларионов заявил, что у Голдобина отсутствует желание помогать команде.
Ярославцы с 20 очками возглавляют таблицу Западной конференции, команда одержала шестую домашнюю победу подряд. СКА (12 очков) продлил серию поражений в «регулярке» до четырех игр и идет девятым.
В следующем матче действующий чемпион КХЛ «Локомотив» 11 октября сыграет в гостях с финалистом прошлого розыгрыша челябинским «Трактором», петербуржцы 8 октября встретятся на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».
Боб Хартли
Игорь Ларионов
Даниил Исаев
(00:00-59:36)
Егор Заврагин
(00:00-58:45)
03:58
Алексей Береглазов
10:14
Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
14:37
Павел Красковский
16:36
Георгий Иванов
20:45
Рихард Паник
28:55
Александр Радулов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
29:44
Байрон Фрэз
36:47
Сергей Сапего
42:54
Никита Дишковский
(Бреннан Менелл, Игнат Лутфуллин)
44:39
Матвей Короткий
46:22
Данила Галенюк
50:57
Сергей Плотников
Сергей Плотников
55:26
Байрон Фрэз
56:45
Валентин Зыков
(Матвей Короткий, Михаил Воробьев)
57:41
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
59:37
Мартин Гернат
(Байрон Фрэз)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит