«Металлург» единолично возглавил общую таблицу КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Вовченко (2-я минута), Никита Коротков (9), Егор Яковлев (14), Валерий Орехов (23) и Дерек Барач (55). У проигравших отличился Михаил Абрамов (11).
«Металлург» одержал четвертую победу подряд и набрал 22 очка, став единоличным лидером общей таблицы КХЛ. Магнитогорская команда обошла ярославский «Локомотив», который имеет на счету 20 очков и возглавляет Западную конференцию. Оба клуба провели по 13 матчей с начала сезона.
«Торпедо» потерпело третье поражение подряд. Нижегородская команда занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 17 очками после 14 игр. В следующем матче «Металлург» и «Торпедо» вновь сыграют между собой, встреча пройдет 10 октября в Магнитогорске.
Алексей Исаков
Андрей Разин
Иван Кульбаков
(00:00-20:00)
Александр Смолин
Денис Костин
(c 20:00)
01:01
Даниил Вовченко
(Андрей Козлов, Дерек Барак)
08:18
Никита Коротков
(Егор Яковлев)
08:51
Роман Канцеров
10:49
Михаил Абрамов
(Владислав Фирстов, Бобби Нарделла)
11:56
Андрей Белевич
13:44
Егор Яковлев
(Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев)
15:35
Дерек Барак
17:53
Никита Шавин
22:19
Валерий Орехов
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
35:13
Сергей Бойков
35:13
Михаил Федоров
41:05
Егор Виноградов
52:31
Владислав Фирстов
52:31
Сергей Бойков
54:24
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Владимир Ткачев)
57:47
Никита Шавин
57:47
Никита Шавин
58:03
Сергей Бойков
58:03
Сергей Бойков
58:03
Михаил Федоров
58:03
Михаил Федоров
59:44
Максим Летунов
59:44
Люк Джонсон
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит