«Металлург» единолично возглавил общую таблицу КХЛ

«Металлург» одержал четвертую победу подряд и набрал 22 очка, став единоличным лидером общей таблицы КХЛ. Магнитогорская команда обошла ярославский «Локомотив», который имеет на счету 20 очков и возглавляет Западную конференцию. Оба клуба провели по 13 матчей с начала сезона.