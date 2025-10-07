Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
08.10
Рейнджерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.21
Хоккей. НХЛ
08.10
Лос-Анджелес
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
3
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Металлург Мг
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

«Металлург» единолично возглавил общую таблицу КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 октября. /ТАСС/. Магнитогорский «Металлург» со счетом 5:1 обыграл нижегородское «Торпедо» в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 550 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Вовченко (2-я минута), Никита Коротков (9), Егор Яковлев (14), Валерий Орехов (23) и Дерек Барач (55). У проигравших отличился Михаил Абрамов (11).

«Металлург» одержал четвертую победу подряд и набрал 22 очка, став единоличным лидером общей таблицы КХЛ. Магнитогорская команда обошла ярославский «Локомотив», который имеет на счету 20 очков и возглавляет Западную конференцию. Оба клуба провели по 13 матчей с начала сезона.

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд. Нижегородская команда занимает 2-е место в таблице Западной конференции с 17 очками после 14 игр. В следующем матче «Металлург» и «Торпедо» вновь сыграют между собой, встреча пройдет 10 октября в Магнитогорске.

Торпедо
1:5
1:3, 0:1, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
7.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Андрей Разин
Вратари
Иван Кульбаков
(00:00-20:00)
Александр Смолин
Денис Костин
(c 20:00)
1-й период
01:01
Даниил Вовченко
(Андрей Козлов, Дерек Барак)
08:18
Никита Коротков
(Егор Яковлев)
08:51
Роман Канцеров
10:49
Михаил Абрамов
(Владислав Фирстов, Бобби Нарделла)
11:56
Андрей Белевич
13:44
Егор Яковлев
(Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев)
15:35
Дерек Барак
17:53
Никита Шавин
2-й период
22:19
Валерий Орехов
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
35:13
Сергей Бойков
35:13
Михаил Федоров
3-й период
41:05
Егор Виноградов
52:31
Владислав Фирстов
52:31
Сергей Бойков
54:24
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Владимир Ткачев)
57:47
Никита Шавин
57:47
Никита Шавин
58:03
Сергей Бойков
58:03
Сергей Бойков
58:03
Михаил Федоров
58:03
Михаил Федоров
59:44
Максим Летунов
59:44
Люк Джонсон
Статистика
Торпедо
Металлург Мг
Штрафное время
22
12
Игра в большинстве
2
7
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит