Московский трафик вынудил звезду хоккея пересесть на самокат

Слова спортсмена приводит портал Legalbet.
«В Москве безопасно и быстро передвигаться на самокате. Я не вижу ничего опасного в этом. И московский трафик не мешает», — сказал Комтуа.
Канадский хоккеист подчеркнул, что уже давно выбрал для себя самокат в качестве приоритетного вида транспорта. За границей он также предпочитает передвигаться на самокате.
«Мы с женой много используем самокаты в Европе, поэтому это очень удобно: не приходится долго куда-то идти», — подчеркнул Комтуа.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадский нападающий принял участие в 12 матчах в составе «Динамо», забросил пять шайб и отдал четыре голевых передачи.
Алексей Кудашов
Игорь Никитин
Владислав Подъяпольский
Спенсер Мартин
05:08
Артем Швец-Роговой
07:04
Дмитрий Саморуков
(Тахир Мингачев)
13:16
Денис Гурьянов
(Кирилл Долженков, Ретт Гарднер)
17:11
Даниэль Спронг
(Денис Зернов, Николай Коваленко)
31:42
Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Артем Ильенко)
41:14
Джордан Уил
(Никита Гусев, Максим Комтуа)
57:20
Максим Джиошвили
(Максим Комтуа, Даниил Пыленков)
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит