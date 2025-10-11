Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.30
П2
2.29
Хоккей. КХЛ
17:00
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
20:30
Виннипег
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.38
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2

Московский трафик вынудил звезду хоккея пересесть на самокат

Канадский нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Максим Комтуа заявил, что предпочитает передвигаться по городу на самокате, поскольку на автомобиле ему мешает московский трафик.

Источник: РИА "Новости"

Слова спортсмена приводит портал Legalbet.

«В Москве безопасно и быстро передвигаться на самокате. Я не вижу ничего опасного в этом. И московский трафик не мешает», — сказал Комтуа.

Канадский хоккеист подчеркнул, что уже давно выбрал для себя самокат в качестве приоритетного вида транспорта. За границей он также предпочитает передвигаться на самокате.

«Мы с женой много используем самокаты в Европе, поэтому это очень удобно: не приходится долго куда-то идти», — подчеркнул Комтуа.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) канадский нападающий принял участие в 12 матчах в составе «Динамо», забросил пять шайб и отдал четыре голевых передачи.

Динамо М
4:3
0:3, 1:0, 2:0, 0:0
Б
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9151 зритель
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Игорь Никитин
Вратари
Владислав Подъяпольский
Спенсер Мартин
1-й период
05:08
Артем Швец-Роговой
07:04
Дмитрий Саморуков
(Тахир Мингачев)
13:16
Денис Гурьянов
(Кирилл Долженков, Ретт Гарднер)
17:11
Даниэль Спронг
(Денис Зернов, Николай Коваленко)
2-й период
31:42
Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Артем Ильенко)
3-й период
41:14
Джордан Уил
(Никита Гусев, Максим Комтуа)
57:20
Максим Джиошвили
(Максим Комтуа, Даниил Пыленков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Статистика
Динамо М
ЦСКА
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит