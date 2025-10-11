Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
3
:
Локомотив
1
П1
1.17
X
7.00
П2
32.00
Хоккей. НХЛ
20:30
Виннипег
:
Лос-Анджелес
П1
2.20
X
4.31
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Сент-Луис
П1
2.70
X
4.37
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
12.10
Айлендерс
:
Вашингтон
П1
2.58
X
4.35
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
12.10
Бостон
:
Баффало
П1
2.35
X
4.42
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
12.10
Детройт
:
Торонто
П1
2.94
X
4.48
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
12.10
Каролина
:
Филадельфия
П1
1.62
X
5.03
П2
4.46
Хоккей. НХЛ
12.10
Питтсбург
:
Рейнджерс
П1
2.95
X
4.50
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
12.10
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
П1
2.05
X
4.53
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
12.10
Флорида
:
Оттава
П1
2.08
X
4.39
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
12.10
Чикаго
:
Монреаль
П1
3.09
X
4.51
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
12.10
Миннесота
:
Коламбус
П1
2.00
X
4.52
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
12.10
Нэшвилл
:
Юта
П1
2.60
X
4.35
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
П1
X
П2

Силантьев об экологии в Магнитогорске: Забыл, когда тяжело дышалось. На улице не пахнет, все максимально чисто и зелено

Хоккеист Дмитрий Силантьев опроверг мнение о проблемах с экологией в Магнитогорске.

Источник: Спортс"

Нападающий выступает за «Металлург» с сезона-2023/2024.

— Назовите три главных плюса жизни в Магнитке.

— Первое: в любое место ты можешь доехать за 10−15 минут. Второе: здесь очень много солнечных дней. Третье — это люди. А четвертое — классная, суровая и снежная зима.

— А еще в Магнитогорске далеко не такой грязный воздух, как кажется людям, которые никогда здесь не были, но наслышаны о местных проблемах с экологией.

— Абсолютно согласен. Я уже забыл, когда здесь тяжело дышалось.

Конечно, такое бывало, но сейчас это происходит очень редко. На улице ничем не пахнет. Можно нормально дышать, никаких проблем нет.

— Да, а раньше, лет 20 назад, насколько я знаю от местных, зимой в Магнитогорске можно было увидеть черный снег.

— Может быть, и было такое. Но сейчас все максимально чисто и зелено, — сказал Дмитрий Силантьев.

Источник: allhockey.ru

Металлург Мг
4:1
0:1, 2:0, 2:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Исаков
Вратари
Илья Набоков
Денис Костин
(00:00-58:18)
1-й период
10:48
Михаил Науменков
19:48
Егор Соколов
(Егор Виноградов, Даниил Журавлев)
2-й период
20:00
Сергей Бойков
22:30
Михаил Федоров
(Александр Сиряцкий, Евгений Кузнецов)
25:00
Егор Яковлев
(Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев)
34:19
Евгений Кузнецов
39:01
Кирилл Свищев
3-й период
40:07
Никита Михайлис
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
45:45
Руслан Исхаков
53:53
Егор Яковлев
55:44
Михаил Абрамов
57:55
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Валерий Орехов)
Статистика
Металлург Мг
Торпедо
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит