Силантьев об экологии в Магнитогорске: Забыл, когда тяжело дышалось. На улице не пахнет, все максимально чисто и зелено

Нападающий выступает за «Металлург» с сезона-2023/2024.
— Назовите три главных плюса жизни в Магнитке.
— Первое: в любое место ты можешь доехать за 10−15 минут. Второе: здесь очень много солнечных дней. Третье — это люди. А четвертое — классная, суровая и снежная зима.
— А еще в Магнитогорске далеко не такой грязный воздух, как кажется людям, которые никогда здесь не были, но наслышаны о местных проблемах с экологией.
— Абсолютно согласен. Я уже забыл, когда здесь тяжело дышалось.
Конечно, такое бывало, но сейчас это происходит очень редко. На улице ничем не пахнет. Можно нормально дышать, никаких проблем нет.
— Да, а раньше, лет 20 назад, насколько я знаю от местных, зимой в Магнитогорске можно было увидеть черный снег.
— Может быть, и было такое. Но сейчас все максимально чисто и зелено, — сказал Дмитрий Силантьев.
Источник: allhockey.ru
Андрей Разин
Алексей Исаков
Илья Набоков
Денис Костин
(00:00-58:18)
10:48
Михаил Науменков
19:48
Егор Соколов
(Егор Виноградов, Даниил Журавлев)
20:00
Сергей Бойков
22:30
Михаил Федоров
(Александр Сиряцкий, Евгений Кузнецов)
25:00
Егор Яковлев
(Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев)
34:19
Евгений Кузнецов
39:01
Кирилл Свищев
40:07
Никита Михайлис
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
45:45
Руслан Исхаков
53:53
Егор Яковлев
55:44
Михаил Абрамов
57:55
Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Валерий Орехов)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит