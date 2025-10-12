Хоккеисты «Ак Барса» обыграли ЦСКА в матче с участием пяти белорусов

«Ак Барс» на выезде был сильнее московского ЦСКА со счетом 3:2. Четыре из пяти шайб были заброшены в первом периоде, а автором решающего гола незадолго до ухода на второй перерыв оказался Александр Барабанов. Для казанского клуба эта победа стала четвертой подряд. В составе «Ак Барса» на лед выходили белорусы Владимир Алистров и Степан Фальковский, цвета «армейцев» защищали наши Владислав Еременко, Иван Дроздов и Иван Янченко.
Омский «Авангард» в гостях разобрался с «Металлургом» (5:1), прервав пятиматчевую победную серию лидирующих на Востоке магнитогорцев. Участие в игре приняли хоккеисты сборной Беларуси Игорь Мартынов («Авангард») и Данила Паливко («Металлург»). Также «Торпедо» при участии нашего Андрея Белевича обыграло «Барыс» (5:3), набрав очки впервые с 1 октября. В еще одном поединке воскресенья «Сибирь» нанесла поражение «Нефтехимику» (3:2, по буллитам).
Игорь Никитин
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Гамзин
(00:00-59:08)
Тимур Билялов
00:25
Кирилл Семенов
02:01
Джереми Рой
(Прохор Полтапов, Даниэль Спронг)
07:12
Митчелл Миллер
11:10
Михаил Фисенко
11:10
Михаил Фисенко
14:27
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов, Николай Коваленко)
15:13
Командный штраф
17:01
Кирилл Семенов
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
26:29
Владислав Еременко
37:09
Иван Патрихаев
39:07
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Григорий Денисенко)
57:42
Илья Сафонов
60:00
Павел Карнаухов
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит