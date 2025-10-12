Хоккеисты «Ак Барса» обыграли ЦСКА в матче с участием пяти белорусов

«Ак Барс» на выезде был сильнее московского ЦСКА со счетом 3:2. Четыре из пяти шайб были заброшены в первом периоде, а автором решающего гола незадолго до ухода на второй перерыв оказался Александр Барабанов. Для казанского клуба эта победа стала четвертой подряд. В составе «Ак Барса» на лед выходили белорусы Владимир Алистров и Степан Фальковский, цвета «армейцев» защищали наши Владислав Еременко, Иван Дроздов и Иван Янченко.