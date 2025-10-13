Судью пожизненно отстранили за ошибочно засчитанную победную шайбу СКА

«Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундной паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и “Автомобилист”, а также всем болельщикам за данный эпизод», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.