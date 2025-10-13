Судью пожизненно отстранили за ошибочно засчитанную победную шайбу СКА

Встреча регулярного чемпионата прошла в Санкт-Петербурге в понедельник и завершилась победой СКА со счетом 2:1. Победный гол на свой счет записал Андрей Педан на 46-й минуте, шайба попала в ворота сквозь дыру в сетке.
«Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундной паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ. Департамент судейства КХЛ приносит извинения командам СКА и “Автомобилист”, а также всем болельщикам за данный эпизод», — говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.
Игорь Ларионов
Николай Заварухин
Артемий Плешков
Евгений Аликин
(00:00-56:05)
Евгений Аликин
(57:39-59:14)
16:11
Матвей Короткий
(Джозеф Бландизи, Андрей Педан)
22:42
Даниил Карпович
23:27
Юрий Паутов
33:35
Кертис Волк
(Егор Черников, Даниил Малоросиянов)
45:17
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
55:22
Тревор Мерфи
57:39
Дмитрий Юдин
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит