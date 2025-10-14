«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» в рамках КХЛ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» во втором «зеленом дерби» в рамках нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:1 (3:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Илья Сафонов (3-я минута), Дмитрий Яшкин (14), Степан Фальковский (20) и Александр Хмелевский (35), который в сентябре перешел в «Ак Барс» из уфимского клуба. У «Салавата Юлаева» отличился Григорий Панин (14).
Команды встретились друг с другом во второй раз в текущем сезоне. «Салават Юлаев» уступил в обоих матчах (первая встреча — 1:3). Уфимский клуб прервал беспроигрышную серию в домашних противостояниях с «Ак Барсом», которая составляла восемь матчей.
«Ак Барс» выиграл пятый матч кряду и, набрав 19 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Салават Юлаев», проигравший в третьей встрече подряд, занимает последнее, 11-е место с 8 баллами.
В следующем матче «Салават Юлаев» 16 октября в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», а «Ак Барс» в этот же день на выезде встретится с «Сибирью» из Новосибирска.
Виктор Козлов
Анвар Гатиятулин
Александр Самонов
(00:00-20:00)
Михаил Бердин
Семен Вязовой
(c 20:00)
02:02
Илья Сафонов
(Брэндон Биро, Михаил Бердин)
13:00
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Кирилл Семенов)
13:38
Григорий Панин
(Максим Кузнецов, Антон Берлев)
19:04
Степан Фальковский
(Артемий Князев, Владимир Алистров)
32:02
Прохор Корбит
34:33
Джек Родуолд
34:43
Александр Хмелевский
(Григорий Денисенко, Митчелл Миллер)
38:30
Александр Барабанов
45:43
Владислав Ефремов
47:50
Владимир Алистров
57:16
Александр Жаровский
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит