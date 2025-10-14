«Ак Барс» одолел «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» в рамках КХЛ

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 4:1 (3:1, 1:0, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Илья Сафонов (3-я минута), Дмитрий Яшкин (14), Степан Фальковский (20) и Александр Хмелевский (35), который в сентябре перешел в «Ак Барс» из уфимского клуба. У «Салавата Юлаева» отличился Григорий Панин (14).