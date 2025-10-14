13 голов в Челябинске! «Авангард» рвал в гостях «Трактор», но хозяева не сдались

Для «Авангарда» это стало лишь разогревом перед началом голевой феерии. В первом периоде подопечные Ги Буше показали свою лучшую версию. Омичи нанесли 24 броска по воротам Мыльникова, забросив четыре шайбы. Во многих голах вопросы возникали именно к обороне челябинцев. Летом в тренерском штабе Гру сменился тренер по защитникам. Борис Миронов, работавший над этим компонентом, отправился в «Ладу», а на смену ему пришел Марио Рише. Такие изменения привели к довольно плачевным последствиям: процент нейтрализации меньшинства упал на четыре процента, количество потерь в своей зоне увеличилось, и «Трактор» стал самой пропускающей командой лиги.