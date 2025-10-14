13 голов в Челябинске! «Авангард» рвал в гостях «Трактор», но хозяева не сдались

Первая очная встреча команд состоялась в конце сентября и именно в этой игре «Авангард» впервые в сезоне почувствовал реальное сопротивление. Омский коллектив уступил со счетом 1:5, а содержание встречи оставляло желать лучшего. После этого подопечные Буше дважды проиграли «Автомобилисту», но в тех играх «Авангард» владел преимуществом, но не смог преобразовать свои моменты во что-то стоящее.
«Трактор» продолжает штормить. Если в начале сезона невнятную игру челябинцев можно было списать на поздний старт предсезонки и вливание в коллектив большого количества новичков, то сейчас прошло полтора месяца, а позитивных моментов не прибавилось. Многие посчитали, что уверенная победа над «Локомотивом» сможет придать команде нужный импульс, но этого не произошло.
Уже на старте периода команды смогли обменяться быстрыми голами. Василий Пономарев успешно сыграл на подставлении перед воротами Мыльникова, а через 46 секунд Егор Коршков великолепно использовал свои немаленькие габариты на пятаке и сравнял счет.
Для «Авангарда» это стало лишь разогревом перед началом голевой феерии. В первом периоде подопечные Ги Буше показали свою лучшую версию. Омичи нанесли 24 броска по воротам Мыльникова, забросив четыре шайбы. Во многих голах вопросы возникали именно к обороне челябинцев. Летом в тренерском штабе Гру сменился тренер по защитникам. Борис Миронов, работавший над этим компонентом, отправился в «Ладу», а на смену ему пришел Марио Рише. Такие изменения привели к довольно плачевным последствиям: процент нейтрализации меньшинства упал на четыре процента, количество потерь в своей зоне увеличилось, и «Трактор» стал самой пропускающей командой лиги.
Но все мы прекрасно знаем, что в прошлом сезоне команда Гру славилась большим количеством камбэков. В этом матче хозяева вновь попытались продемонстрировать это, забросив три шайбы за 10 минут игрового времени, но даже этого не хватило для того, чтобы сравнять счет.
Во втором периоде челябинцы пытались воспользоваться преимуществом дальней лавки, создавая большое количество позиционных атак, но ястребы пользовались огрехами обороны и проводили быстрые контрвыпады.
Только третий период на фоне всех безумств получился довольно спокойным: «Авангард» снова реализовал большинство, Прохоркин оформил дубль. После этого Крис Дригер вышел на лед и за отведенные девять минут не пропустил шайб, но этого все равно не хватило для того, чтобы оформить новый камбэк. Потуральски забросил в пустые и установил окончательный счет в матче — 8:5.
«Авангард» подтвердил статус одного из лидеров чемпионата, а «Трактор» продолжает хандрить. Для того, чтобы челябинцы начали побеждать, им нужны изменения в обороне. Вполне возможно, что в ближайшем будущем кто-то может покинуть клуб.
Автор: Федор Носов
04:00
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
04:46
Егор Коршков
(Александр Кадейкин, Джош Ливо)
08:37
Артем Блажиевский
08:58
Василий Глотов
10:59
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Майкл Маклауд)
11:53
Дмитрий Рашевский
(Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов)
13:04
Федор Крощинский
14:57
Николай Прохоркин
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
16:29
Федор Крощинский
(Семен Дер-Аргучинцев, Михаил Григоренко)
17:34
Григорий Дронов
21:13
Артем Блажиевский
22:43
Джош Ливо
(Григорий Дронов, Андрей Светлаков)
25:34
Эндрю Потуральски
(Дмитрий Рашевский, Константин Окулов)
26:00
Пьеррик Дюбе
(Михаил Григоренко, Джордан Гросс)
31:58
Дмитрий Рашевский
(Эндрю Потуральски)
34:38
Михаил Котляревский
37:36
Михаил Григоренко
(Пьеррик Дюбе, Семен Дер-Аргучинцев)
49:42
Григорий Дронов
50:08
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов, Максим Лажуа)
55:57
Эндрю Потуральски
55:57
Пьеррик Дюбе
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит