Ларионов не планирует подавать в отставку после 9 поражений в 11 матчах

Тренер считает, что может исправить ситуацию.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов не планирует подавать в отставку после 9 поражений в 11 последних матчах регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Об этом он рассказал журналистам.

В среду СКА проиграл дома московскому ЦСКА со счетом 3:4.

«Любой человек сталкивается с определенными трудностями, которые необходимо преодолеть, найти в себе силы, те козыри, которые еще есть в кармане или в рукаве для того, чтобы поправить ситуацию. Поэтому пока вопрос даже не возникал, потому что всегда легко на все наплевать, бросить и уйти. Но это не в моем характере, ты должен бороться до конца. Вот так устроена жизнь игрока и тренера. И в моей ситуации я предпочитаю двигаться дальше, потому что верю в этих ребят, первую команду, что можно все исправить», — сказал Ларионов.

Поражение от ЦСКА стало девятым в последних 11 матчах для СКА. После 17 матчей подопечные Ларионова занимают девятое место в Западной конференции с 16 очками. В следующей встрече СКА 24 октября сыграет дома против «Сочи».

СКА
3:4
1:0, 0:2, 2:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 8
22.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11418 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Никитин
Вратари
Егор Заврагин
(00:00-57:54)
Дмитрий Гамзин
Егор Заврагин
(58:45-58:56)
1-й период
02:58
Николай Голдобин
(Рокко Гримальди, Тревор Мерфи)
11:46
Андрей Педан
14:31
Колби Уильямс
2-й период
20:18
Джозеф Бландизи
20:44
Николай Коваленко
(Дмитрий Бучельников)
33:14
Иван Дроздов
(Павел Карнаухов, Даниэль Спронг)
3-й период
41:53
Колби Уильямс
(Максим Соркин)
49:28
Владислав Романов
(Валентин Зыков, Маркус Филлипс)
49:45
Марат Хайруллин
50:31
Андрей Локтионов
51:42
Даниэль Спронг
(Денис Гурьянов, Никита Нестеров)
58:45
Михаил Воробьев
(Тревор Мерфи, Сергей Плотников)
Статистика
СКА
ЦСКА
Штрафное время
8
2
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит