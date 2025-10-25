Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
0
:
Айлендерс
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.68
П2
1.78
Хоккей. НХЛ
26.10
Миннесота
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.34
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
26.10
Флорида
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.37
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
26.10
Ванкувер
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
26.10
Вашингтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
26.10
Даллас
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
26.10
Детройт
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.31
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
26.10
Нэшвилл
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
26.10
Питтсбург
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.50
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
26.10
Торонто
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
26.10
Сиэтл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.36
X
4.70
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Трактор
4
П1
X
П2

Лучший бомбардир Кубка Гагарина — 2025 Ремпал вернулся в «Салават Юлаев»

Канадец покинул уфимскую команду по окончании прошлого сезона.

Источник: РИА "Новости"

УФА, 25 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий Шелдон Ремпал перешел в уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Сроки контракта не называются.

Ремпалу 30 лет, в 2024 году он подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым». Канадец стал лучшим бомбардиром плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, набрав 21 очко (8 шайб + 13 голевых передач).

8 июля Ремпал подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном», но провел лишь четыре матча за его фарм-клуб «Херши», в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В нынешнем месяце игрок дважды был выставлен на драфт отказов: 3 октября — для перевода в фарм-клуб, 23 октября — с целью расторжения контракта. 24 октября стало известно, что Ремпал покинул «Вашингтон».