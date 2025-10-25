Лучший бомбардир Кубка Гагарина — 2025 Ремпал вернулся в «Салават Юлаев»

8 июля Ремпал подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном», но провел лишь четыре матча за его фарм-клуб «Херши», в которых отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В нынешнем месяце игрок дважды был выставлен на драфт отказов: 3 октября — для перевода в фарм-клуб, 23 октября — с целью расторжения контракта. 24 октября стало известно, что Ремпал покинул «Вашингтон».