Скоренов набрал два очка в победном матче «Северстали» в КХЛ

Ярославский клуб в свою очередь дома одолел «Ладу» (3:2), по ходу третьего периода уступая со счетом 0:2. В московском дерби «Спартак» был сильнее ЦСКА (3:2), ассистентский балл за «армейцев» заработал белорус Иван Дроздов. Кроме того, динамовцы из Москвы при участии нашего Кирилла Готовца в гостях крупно обыграли «Шанхайских Драконов» с Егором Чезгановым (5:1).