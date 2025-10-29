Ричмонд
Скоренов набрал два очка в победном матче «Северстали» в КХЛ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий «Северстали» Александр Скоренов помог своей команде продлить победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Домашний поединок «Северстали» с хабаровским «Амуром» завершился победой хозяев со счетом 6:2. Скоренов стал автором второй шайбы череповчан, а также отдал голевую передачу партнеру при пятом взятии ворот гостей. В 20 матчах сезона белорусский форвард набрал 13 (5+8) результативных баллов. «Северсталь» выиграла восьмой поединок подряд и продолжает делить лидерство в Западной конференции с «Локомотивом».

Ярославский клуб в свою очередь дома одолел «Ладу» (3:2), по ходу третьего периода уступая со счетом 0:2. В московском дерби «Спартак» был сильнее ЦСКА (3:2), ассистентский балл за «армейцев» заработал белорус Иван Дроздов. Кроме того, динамовцы из Москвы при участии нашего Кирилла Готовца в гостях крупно обыграли «Шанхайских Драконов» с Егором Чезгановым (5:1).

Северсталь
6:2
1:1, 5:0, 0:1
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
28.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5121 зритель
Главные тренеры
Андрей Козырев
Александр Гальченюк
Вратари
Всеволод Скотников
Максим Дорожко
(00:00-24:02)
Дамир Шаймарданов
(24:02-33:21)
Максим Дорожко
(c 33:21)
1-й период
06:41
Евгений Свечников
(Егор Воронков, Олег Ли)
11:10
Кирилл Пилипенко
(Михаил Ильин, Янни Калдис)
2-й период
21:36
Александр Скоренов
(Николай Чебыкин, Тимофей Давыдов)
21:55
Янни Калдис
24:02
Янни Калдис
(Руслан Абросимов, Тимофей Давыдов)
25:32
Виктор Балдаев
25:45
Тимур Муханов
(Илья Квочко, Руслан Абросимов)
26:21
Игнат Коротких
27:45
Руслан Абросимов
(Александр Скоренов, Томас Грегуар)
29:13
Олег Ли
31:14
Евгений Грачев
33:21
Кирилл Пилипенко
(Данил Аймурзин, Янни Калдис)
33:39
Алексей Соловьев
3-й период
45:58
Олег Ли
54:56
Егор Воронков
Статистика
Северсталь
Амур
Штрафное время
2
12
Игра в большинстве
6
1
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит