Разин отправил Кузнецова на трибуну прямо по ходу матча с «Ак Барсом»! Карьера Евгения в «Магнитке» закончится так быстро?

Кузнецов начинал матч в тройке с Даниилом Вовченко и Сергеем Толчинским. Но игра не задалась. В первом периоде он получил лишь 2,28 минуты на льду, а во втором — 2,35. За это время форвард успел поучаствовать в пяти вбрасываниях, из которых не выиграл ни одного. Затем главный тренер «Магнитки» Андрей Разин усадил Кузнецова в запас (причем на трибуну), а его место занял 18-летний нападающий Михаил Федоров.