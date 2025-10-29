Разин отправил Кузнецова на трибуну прямо по ходу матча с «Ак Барсом»! Карьера Евгения в «Магнитке» закончится так быстро?

Форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов был незаметен в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ против «Ак Барса». Сыграл меньше всех в команде, а в третьем периоде не вышел совсем — попал в эфир уже без игровой экипировки, досматривал хоккей со стороны.
А завершилась она поражением магнитогорского клуба со счетом 0:4.
Что случилось
Кузнецов начинал матч в тройке с Даниилом Вовченко и Сергеем Толчинским. Но игра не задалась. В первом периоде он получил лишь 2,28 минуты на льду, а во втором — 2,35. За это время форвард успел поучаствовать в пяти вбрасываниях, из которых не выиграл ни одного. Затем главный тренер «Магнитки» Андрей Разин усадил Кузнецова в запас (причем на трибуну), а его место занял 18-летний нападающий Михаил Федоров.
Журналисты спросили об инциденте Разина, но он отказался комментировать решение. «Следующий вопрос… Без комментариев», — сказал он на пресс-конференции.
Сам хоккеист тоже оказался краток, но сделал загадочный анонс: «Без интервью, ребят, через два дня все будет».
В «Металлурге» форвард еще не освоился
Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. Он успел провести восемь матчей, в которых оформил пять голевых передач.
В первых четырех играх нападающий набирал очки, а затем — засуха.
Агент Евгения Кузнецова Шуми Бабаев ранее рассказывал «СЭ», что форвард много работает и пока набирает кондиции.
«В его мастерстве сомнений ни у кого нет. Пока я всем доволен. Знаю, что Жене комфортно, ему все нравится, он чувствует себя хорошо, и обстановка в команде соответствующая», — отмечал Бабаев.
Однако, по его словам, за Кузнецовым продолжают наблюдать клубы НХЛ: «Понятно, что по ходу сезона он уже никуда не поедет. Надеюсь, он закончит сезон в Магнитогорске, желательно на высокой ноте».
Соглашение с «Магниткой» действует до конца сезона-2025/26. Но события в Казани заставляют сомневаться, что форвард надолго останется в составе. Через два дня узнаем, что же имел в виду Кузнецов своим загадочным анонсом.
После поражения от «Ак Барса» «Металлург» продолжает занимать первое место в таблице Восточной конференции, в его активе 32 очка.
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Тимур Билялов
Александр Смолин
(00:00-56:11)
Александр Смолин
(57:21-57:29)
Александр Смолин
(c 58:34)
12:19
Никита Дыняк
17:11
Илья Сафонов
17:11
Роман Канцеров
29:41
Сергей Толчинский
30:30
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Александр Хмелевский)
31:23
Радэль Замалтдинов
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
34:10
Михаил Фисенко
44:25
Илья Карпухин
(Александр Хмелевский, Степан Фальковский)
51:38
Дерек Барак
58:34
Илья Карпухин
(Владимир Алистров)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит