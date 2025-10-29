Ричмонд
Разин отправил Кузнецова на трибуну прямо по ходу матча с «Ак Барсом»! Карьера Евгения в «Магнитке» закончится так быстро?

Не набирает очки уже четыре матча.

Источник: Кадр из трансляции

Форвард «Металлурга» Евгений Кузнецов был незаметен в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ против «Ак Барса». Сыграл меньше всех в команде, а в третьем периоде не вышел совсем — попал в эфир уже без игровой экипировки, досматривал хоккей со стороны.

А завершилась она поражением магнитогорского клуба со счетом 0:4.

Что случилось

Кузнецов начинал матч в тройке с Даниилом Вовченко и Сергеем Толчинским. Но игра не задалась. В первом периоде он получил лишь 2,28 минуты на льду, а во втором — 2,35. За это время форвард успел поучаствовать в пяти вбрасываниях, из которых не выиграл ни одного. Затем главный тренер «Магнитки» Андрей Разин усадил Кузнецова в запас (причем на трибуну), а его место занял 18-летний нападающий Михаил Федоров.

Журналисты спросили об инциденте Разина, но он отказался комментировать решение. «Следующий вопрос… Без комментариев», — сказал он на пресс-конференции.

Сам хоккеист тоже оказался краток, но сделал загадочный анонс: «Без интервью, ребят, через два дня все будет».

В «Металлурге» форвард еще не освоился

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. Он успел провести восемь матчей, в которых оформил пять голевых передач.

В первых четырех играх нападающий набирал очки, а затем — засуха.

Агент Евгения Кузнецова Шуми Бабаев ранее рассказывал «СЭ», что форвард много работает и пока набирает кондиции.

«В его мастерстве сомнений ни у кого нет. Пока я всем доволен. Знаю, что Жене комфортно, ему все нравится, он чувствует себя хорошо, и обстановка в команде соответствующая», — отмечал Бабаев.

Однако, по его словам, за Кузнецовым продолжают наблюдать клубы НХЛ: «Понятно, что по ходу сезона он уже никуда не поедет. Надеюсь, он закончит сезон в Магнитогорске, желательно на высокой ноте».

Соглашение с «Магниткой» действует до конца сезона-2025/26. Но события в Казани заставляют сомневаться, что форвард надолго останется в составе. Через два дня узнаем, что же имел в виду Кузнецов своим загадочным анонсом.

После поражения от «Ак Барса» «Металлург» продолжает занимать первое место в таблице Восточной конференции, в его активе 32 очка.

Ак Барс
4:0
0:0, 2:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
29.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8785 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Андрей Разин
Вратари
Тимур Билялов
Александр Смолин
(00:00-56:11)
Александр Смолин
(57:21-57:29)
Александр Смолин
(c 58:34)
1-й период
12:19
Никита Дыняк
17:11
Илья Сафонов
17:11
Роман Канцеров
2-й период
29:41
Сергей Толчинский
30:30
Дмитрий Яшкин
(Митчелл Миллер, Александр Хмелевский)
31:23
Радэль Замалтдинов
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
34:10
Михаил Фисенко
3-й период
44:25
Илья Карпухин
(Александр Хмелевский, Степан Фальковский)
51:38
Дерек Барак
58:34
Илья Карпухин
(Владимир Алистров)
Статистика
Ак Барс
Металлург Мг
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит