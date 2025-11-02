«Локомотив» прервал серию «Салавата Юлаева» из пяти побед в КХЛ

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 4:1 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (2-я минута), Егор Сурин (30), Мартин Гернат (45) и Александр Радулов (56). У «Салавата Юлаева» отличился Ярослав Цулыгин (22).
«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ. Команда лидирует в Западной конференции с 32 очками после 22 встреч. «Салават Юлаев» прервал серию из пяти побед, уфимцы располагаются на девятом месте на Востоке с 18 очками после 21 игры. В следующем матче «Локомотив» 6 ноября примет московский «Спартак», «Салават Юлаев» днем ранее на выезде сыграет с астанинским «Барысом».
В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома со счетом 3:2 обыграл владивостокский «Адмирал», челябинский «Трактор» на своем льду переиграл новосибирскую «Сибирь» (4:3), нижегородское «Торпедо» на выезде было сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (2:0).
Виктор Козлов
Боб Хартли
Александр Самонов
Алексей Мельничук
01:21
Владислав Ефремов
01:30
Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Максим Березкин)
05:02
Дин Стюарт
07:43
Александр Хохлачев
13:00
Джек Родуолд
13:00
Никита Кирьянов
21:27
Ярослав Цулыгин
(Владислав Ефремов, Артур Фаизов)
29:34
Егор Сурин
(Даниил Мисюль, Максим Шалунов)
44:35
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Шалунов)
53:09
Илья Федотов
55:40
Александр Радулов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
58:45
Алексей Василевский
58:45
Максим Березкин
59:06
Илья Федотов
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит