«Локомотив» прервал серию «Салавата Юлаева» из пяти побед в КХЛ

«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ. Команда лидирует в Западной конференции с 32 очками после 22 встреч. «Салават Юлаев» прервал серию из пяти побед, уфимцы располагаются на девятом месте на Востоке с 18 очками после 21 игры. В следующем матче «Локомотив» 6 ноября примет московский «Спартак», «Салават Юлаев» днем ранее на выезде сыграет с астанинским «Барысом».