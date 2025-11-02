Ричмонд
«Локомотив» прервал серию «Салавата Юлаева» из пяти побед в КХЛ

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой железнодорожников со счетом 4:1.

Источник: ХК "Локомотив"

УФА, 2 ноября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» в гостях со счетом 4:1 обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (2-я минута), Егор Сурин (30), Мартин Гернат (45) и Александр Радулов (56). У «Салавата Юлаева» отличился Ярослав Цулыгин (22).

«Локомотив» одержал третью победу подряд в КХЛ. Команда лидирует в Западной конференции с 32 очками после 22 встреч. «Салават Юлаев» прервал серию из пяти побед, уфимцы располагаются на девятом месте на Востоке с 18 очками после 21 игры. В следующем матче «Локомотив» 6 ноября примет московский «Спартак», «Салават Юлаев» днем ранее на выезде сыграет с астанинским «Барысом».

В других матчах игрового дня хабаровский «Амур» дома со счетом 3:2 обыграл владивостокский «Адмирал», челябинский «Трактор» на своем льду переиграл новосибирскую «Сибирь» (4:3), нижегородское «Торпедо» на выезде было сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (2:0).

Салават Юлаев
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
2.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8520 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Боб Хартли
Вратари
Александр Самонов
Алексей Мельничук
1-й период
01:21
Владислав Ефремов
01:30
Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Максим Березкин)
05:02
Дин Стюарт
07:43
Александр Хохлачев
13:00
Джек Родуолд
13:00
Никита Кирьянов
2-й период
21:27
Ярослав Цулыгин
(Владислав Ефремов, Артур Фаизов)
29:34
Егор Сурин
(Даниил Мисюль, Максим Шалунов)
3-й период
44:35
Мартин Гернат
(Артур Каюмов, Максим Шалунов)
53:09
Илья Федотов
55:40
Александр Радулов
(Рихард Паник, Александр Елесин)
58:45
Алексей Василевский
58:45
Максим Березкин
59:06
Илья Федотов
Статистика
Салават Юлаев
Локомотив
Штрафное время
14
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит