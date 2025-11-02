Ричмонд
«Трактор» переиграл «Сибирь» в домашнем матче регулярки КХЛ

2 ноября в Челябинске на льду «Арены-Трактор» местный хоккейный клуб переиграл «Сибирь» из Новосибирска со счётом 4:3 в домашней встрече регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У «белых медведей» заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающий Василий Глотов, защитники Джордан Гросс и Владислав Юсупов, форвард Александр Кадейкин. В составе «снеговиков» отличились нападающий Сергей Широков, Владимир Ткачёв и Александр Першаков.

«Трактор», который тренирует Бенуа Гру, набрал 27 очков после 23 матчей регулярки и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» Вячеслава Буцаева (16 баллов после 21 игры) занимает последнее, одиннадцатое место на Востоке.

Трактор
4:3
0:1, 3:1, 1:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 9
2.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Вячеслав Буцаев
Вратари
Крис Дригер
Антон Красоткин
1-й период
15:01
Роман Калиниченко
17:45
Руслан Агламзянов
18:18
Сергей Широков
(Иван Чехович, Егор Аланов)
2-й период
21:15
Василий Глотов
(Егор Коршков)
29:33
Джордан Гросс
(Семен Дер-Аргучинцев, Егор Рыков)
31:40
Андрей Чуркин
37:36
Владимир Ткачев
39:03
Владислав Юсупов
(Михаил Горюнов-Рольгизер, Егор Коршков)
3-й период
42:12
Александр Першаков
(Илья Люзенков, Андрей Чуркин)
46:04
Александр Кадейкин
(Сергей Телегин, Егор Коршков)
Статистика
Трактор
Сибирь
Штрафное время
2
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит