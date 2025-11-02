«Трактор» переиграл «Сибирь» в домашнем матче регулярки КХЛ

«Трактор», который тренирует Бенуа Гру, набрал 27 очков после 23 матчей регулярки и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» Вячеслава Буцаева (16 баллов после 21 игры) занимает последнее, одиннадцатое место на Востоке.