Аутсайдер КХЛ проиграл восьмой матч подряд

«Сибирь» уступила «Торпедо» в серии буллитов.

Источник: телеграм-канал ХК «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе гостей шайбы забросили Кирилл Воронин (19-я минута) и Егор Соколов (41, 55). У хозяев отличились Оскар Булавчук (31), Иван Чехович (46) и Александр Першаков (47). Победный буллит на счету Соколова.

Голкипер «Торпедо» Денис Костин пропустил первые голы после двух подряд сухих матчей.

«Сибирь» проиграла восьмой раз подряд.

«Торпедо» набрало 32 очка в 25 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками в 22 играх расположилась на предпоследней, десятой строчке на Востоке.

В следующем матче «Торпедо» 6 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Сибирь» 8 ноября также в гостях встретится с ЦСКА.

Сибирь
3:4
0:1, 1:0, 2:2, 0:0
Б
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
4.11.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11497 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Алексей Исаков
Вратари
Антон Красоткин
Денис Костин
1-й период
07:27
Сергей Гончарук
18:11
Кирилл Воронин
(Богдан Конюшков)
18:37
Илья Люзенков
2-й период
21:01
Егор Аланов
30:55
Оскар Булавчук
(Архип Неколенко, Александр Лукин)
37:24
Егор Аланов
39:27
Александр Лукин
3-й период
40:11
Егор Соколов
(Сергей Гончарук, Богдан Конюшков)
44:46
Командный штраф
44:58
Кирилл Воронин
45:20
Иван Чехович
(Егор Аланов, Сергей Широков)
46:05
Александр Першаков
(Дэвид Фарранс, Валентин Пьянов)
46:54
Командный штраф
53:33
Александр Лукин
54:12
Егор Соколов
(Богдан Конюшков, Алексей Кручинин)
Овертайм
61:15
Василий Атанасов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Егор Соколов
(Торпедо)
Статистика
Сибирь
Торпедо
Штрафное время
12
6
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит