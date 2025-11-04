Аутсайдер КХЛ проиграл восьмой матч подряд

Нижегородское «Торпедо» обыграло новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:3 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе гостей шайбы забросили Кирилл Воронин (19-я минута) и Егор Соколов (41, 55). У хозяев отличились Оскар Булавчук (31), Иван Чехович (46) и Александр Першаков (47). Победный буллит на счету Соколова.
Голкипер «Торпедо» Денис Костин пропустил первые голы после двух подряд сухих матчей.
«Сибирь» проиграла восьмой раз подряд.
«Торпедо» набрало 32 очка в 25 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 17 очками в 22 играх расположилась на предпоследней, десятой строчке на Востоке.
В следующем матче «Торпедо» 6 ноября в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Сибирь» 8 ноября также в гостях встретится с ЦСКА.
Вячеслав Буцаев
Алексей Исаков
Антон Красоткин
Денис Костин
07:27
Сергей Гончарук
18:11
Кирилл Воронин
(Богдан Конюшков)
18:37
Илья Люзенков
21:01
Егор Аланов
30:55
Оскар Булавчук
(Архип Неколенко, Александр Лукин)
37:24
Егор Аланов
39:27
Александр Лукин
40:11
Егор Соколов
(Сергей Гончарук, Богдан Конюшков)
44:46
Командный штраф
44:58
Кирилл Воронин
45:20
Иван Чехович
(Егор Аланов, Сергей Широков)
46:05
Александр Першаков
(Дэвид Фарранс, Валентин Пьянов)
46:54
Командный штраф
53:33
Александр Лукин
54:12
Егор Соколов
(Богдан Конюшков, Алексей Кручинин)
61:15
Василий Атанасов
победный бросок: Егор Соколов
(Торпедо)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит