«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, одолев «Ак Барс»

Встреча, которая состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив», завершилась с результатом 3:1. В составе победившей команды голами отметились Даниил Мисюль, Александр Радулов и Денис Алексеев. Единственную шайбу в составе казанской команды забросил Никита Лямкин.
Для ярославской команды эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, в активе команды 36 очков после 24 матчей. Для «Ак Барса» это поражение стало третьим подряд. Казанский клуб идет на второй строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 32 балла и уступая шесть очков лидирующему на «Востоке» «Металлургу».
В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 10 ноября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ак Барс» в тот же день сразится с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, матч начнется в 19:30 мск.
Боб Хартли
Анвар Гатиятулин
Даниил Исаев
Тимур Билялов
01:08
Григорий Денисенко
08:48
Даниил Мисюль
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
24:53
Александр Радулов
(Артур Каюмов)
26:31
Павел Красковский
28:24
Никита Лямкин
46:43
Мартин Гернат
56:13
Денис Алексеев
(Александр Полунин, Павел Красковский)
56:58
Алексей Пустозеров
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит