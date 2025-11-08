«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, одолев «Ак Барс»

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 10 ноября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ак Барс» в тот же день сразится с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, матч начнется в 19:30 мск.