«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, одолев «Ак Барс»

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив», завершилась с результатом 3:1. В составе победившей команды голами отметились Даниил Мисюль, Александр Радулов и Денис Алексеев. Единственную шайбу в составе казанской команды забросил Никита Лямкин.

Для ярославской команды эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, в активе команды 36 очков после 24 матчей. Для «Ак Барса» это поражение стало третьим подряд. Казанский клуб идет на второй строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 32 балла и уступая шесть очков лидирующему на «Востоке» «Металлургу».

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 10 ноября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ак Барс» в тот же день сразится с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, матч начнется в 19:30 мск.

Локомотив
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 10
8.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8001 зритель
Главные тренеры
Боб Хартли
Анвар Гатиятулин
Вратари
Даниил Исаев
Тимур Билялов
1-й период
01:08
Григорий Денисенко
08:48
Даниил Мисюль
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
2-й период
24:53
Александр Радулов
(Артур Каюмов)
26:31
Павел Красковский
28:24
Никита Лямкин
3-й период
46:43
Мартин Гернат
56:13
Денис Алексеев
(Александр Полунин, Павел Красковский)
56:58
Алексей Пустозеров
Статистика
Локомотив
Ак Барс
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит