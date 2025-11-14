Канадец из клуба КХЛ рассказал о вызвавшей недоумение у его близких Москве

Сикьюра в 2024-м подписал контракт с челябинским «Трактором» и в том же году был обменян в московское «Динамо». В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал десять результативных передач.