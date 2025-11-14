Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
3.47
X
4.39
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.31
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.35
П2
2.29
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Сан-Хосе
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
6
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
5
:
Эдмонтон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Даллас
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

Канадец из клуба КХЛ рассказал о вызвавшей недоумение у его близких Москве

Канадский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Дилан Сикьюра поделился впечатлениями от выступлений в России. Об этом сообщает Metaratings.

Источник: ХК "Динамо"

По словам игрока, он чувствует себя счастливым. «Конечно, близкие в недоумении, насколько красиво, чисто и безопасно в Москве. Не просто так это один из лучших городов мира», — заявил Сикьюра.

Сикьюра в 2024-м подписал контракт с челябинским «Трактором» и в том же году был обменян в московское «Динамо». В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых забросил девять шайб и сделал десять результативных передач.

Ранее канадский нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Жан-Себастьен Ди рассказал о том, как принимал решение о переезде в Россию. По словам спортсмена, у него были опасения.