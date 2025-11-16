Минские динамовцы забросили семь шайб в ворота «Ак Барса»

Во второй трети минчане довели разрыв в счете до разгромного: аккурат на экваторе поединка хозяев огорчил Сергей Кузнецов, а еще через четыре минуты поздравления от партнеров принимал Илья Усов, продливший серию с голами до трех игр. Незадолго до ухода на перерыв хоккеисты «Ак Барса» отквитали одну шайбу, а на старте третьего периода — еще одну. В концовке матча Сэм Энас броском в пустые ворота установил окончательный счет — 7:3 в пользу «Динамо».