Минские динамовцы забросили семь шайб в ворота «Ак Барса»

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» с победы начали очередную выездную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ХК "Динамо" Минск

На старте выездной серии «зубры» встречались с «Ак Барсом» в Казани. Заявку на успех гости сделали уже в первом периоде, поразив чужие ворота четырежды. Спустя 42 секунды после начала игры точный бросок нанес Даниил Липский, далее дубль оформил Виталий Пинчук, еще одной заброшенной шайбой отметился Даниил Сотишвили. Казанцам удалась одна результативная атака, автором голевой передачи в которой стал белорусский нападающий клуба Владимир Алистров.

Во второй трети минчане довели разрыв в счете до разгромного: аккурат на экваторе поединка хозяев огорчил Сергей Кузнецов, а еще через четыре минуты поздравления от партнеров принимал Илья Усов, продливший серию с голами до трех игр. Незадолго до ухода на перерыв хоккеисты «Ак Барса» отквитали одну шайбу, а на старте третьего периода — еще одну. В концовке матча Сэм Энас броском в пустые ворота установил окончательный счет — 7:3 в пользу «Динамо».

Эта победа стала для подопечных Дмитрия Квартальнова девятой в десяти последних играх. Столичный клуб набрал 37 очков в 26 матчах и сохранил за собой третью строчку в таблице Западной конференции. Второй и заключительный поединок гостевого турне минчане сыграют против «Северстали», которая является ближайшим преследователем «зубров». Встреча в Череповце пройдет 18 ноября и начнется в 19.30.

Ак Барс
3:7
1:4, 1:2, 1:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8586 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Михаил Бердин
(00:00-15:40)
Закари Фукале
Тимур Билялов
(c 15:40)
1-й период
00:42
Даниил Липский
(Тай Смит, Егор Бориков)
01:51
Михаил Фисенко
01:51
Николас Мелош
07:00
Александр Хмелевский
(Владимир Алистров, Никита Лямкин)
12:33
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Алекс Лимож)
15:40
Даниил Сотишвили
(Даррен Дитц)
16:25
Виталий Пинчук
2-й период
30:02
Сергей Кузнецов
(Брэйди Лайл, Николас Мелош)
33:57
Илья Усов
(Рияз Галиев)
35:24
Джош Брук
36:28
Митчелл Миллер
(Дмитрий Яшкин)
3-й период
40:34
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
55:38
Сэм Энас
Статистика
Ак Барс
Динамо Мн
Штрафное время
5
7
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит