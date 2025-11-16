Минские динамовцы забросили семь шайб в ворота «Ак Барса»

На старте выездной серии «зубры» встречались с «Ак Барсом» в Казани. Заявку на успех гости сделали уже в первом периоде, поразив чужие ворота четырежды. Спустя 42 секунды после начала игры точный бросок нанес Даниил Липский, далее дубль оформил Виталий Пинчук, еще одной заброшенной шайбой отметился Даниил Сотишвили. Казанцам удалась одна результативная атака, автором голевой передачи в которой стал белорусский нападающий клуба Владимир Алистров.
Во второй трети минчане довели разрыв в счете до разгромного: аккурат на экваторе поединка хозяев огорчил Сергей Кузнецов, а еще через четыре минуты поздравления от партнеров принимал Илья Усов, продливший серию с голами до трех игр. Незадолго до ухода на перерыв хоккеисты «Ак Барса» отквитали одну шайбу, а на старте третьего периода — еще одну. В концовке матча Сэм Энас броском в пустые ворота установил окончательный счет — 7:3 в пользу «Динамо».
Эта победа стала для подопечных Дмитрия Квартальнова девятой в десяти последних играх. Столичный клуб набрал 37 очков в 26 матчах и сохранил за собой третью строчку в таблице Западной конференции. Второй и заключительный поединок гостевого турне минчане сыграют против «Северстали», которая является ближайшим преследователем «зубров». Встреча в Череповце пройдет 18 ноября и начнется в 19.30.
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Квартальнов
Михаил Бердин
(00:00-15:40)
Закари Фукале
Тимур Билялов
(c 15:40)
00:42
Даниил Липский
(Тай Смит, Егор Бориков)
01:51
Михаил Фисенко
01:51
Николас Мелош
07:00
Александр Хмелевский
(Владимир Алистров, Никита Лямкин)
12:33
Виталий Пинчук
(Сэм Энас, Алекс Лимож)
15:40
Даниил Сотишвили
(Даррен Дитц)
16:25
Виталий Пинчук
30:02
Сергей Кузнецов
(Брэйди Лайл, Николас Мелош)
33:57
Илья Усов
(Рияз Галиев)
35:24
Джош Брук
36:28
Митчелл Миллер
(Дмитрий Яшкин)
40:34
Дмитрий Яшкин
(Александр Барабанов, Кирилл Семенов)
55:38
Сэм Энас
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит