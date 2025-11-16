«Металлург» уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). В составе СКА отличились Никита Дишковский (3-я минута), Игорь Ларионов — младший (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35), который ранее не набирал очков в КХЛ. У «Металлурга» авторами голов стали Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56).
СКА, набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Металлург» прервал пятиматчевую победную серию и идет первым на Востоке с 42 баллами.
В следующем матче СКА сыграет с ЦСКА в Москве 24 ноября, а «Металлург» встретится с челябинским «Трактором» на льду соперника 18 ноября.
Игорь Ларионов
Андрей Разин
Сергей Иванов
Александр Смолин
(00:00-26:55)
Илья Набоков
(26:55-54:13)
Илья Набоков
(55:35-59:05)
02:51
Никита Дишковский
(Игнат Лутфуллин, Сергей Сапего)
20:16
Владимир Ткачев
(Алексей Маклюков)
20:47
Бреннан Менелл
23:43
Игорь Ларионов
(Тревор Мерфи, Джозеф Бландизи)
26:40
Рокко Гримальди
(Егор Савиков, Тревор Мерфи)
26:55
Никита Дишковский
34:57
Егор Зеленов
(Никита Дишковский)
41:09
Джозеф Бландизи
41:18
Александр Петунин
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
45:44
Александр Петунин
54:13
Андрей Локтионов
55:35
Дерек Барак
(Евгений Кузнецов, Владимир Ткачев)
59:08
Андрей Педан
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит