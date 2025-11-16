Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
17.11
Тампа-Бэй
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.70
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
17.11
Миннесота
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
17.11
Рейнджерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.44
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
17.11
Колорадо
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.87
П2
5.13
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Металлург Мг
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Северсталь
4
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Авангард
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
4
:
Нэшвилл
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Автомобилист
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2

«Металлург» уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ

Петербургский СКА победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Петербургский СКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). В составе СКА отличились Никита Дишковский (3-я минута), Игорь Ларионов — младший (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35), который ранее не набирал очков в КХЛ. У «Металлурга» авторами голов стали Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56).

СКА, набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Металлург» прервал пятиматчевую победную серию и идет первым на Востоке с 42 баллами.

В следующем матче СКА сыграет с ЦСКА в Москве 24 ноября, а «Металлург» встретится с челябинским «Трактором» на льду соперника 18 ноября.

СКА
4:3
1:0, 3:1, 0:2
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 11
16.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12269 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Андрей Разин
Вратари
Сергей Иванов
Александр Смолин
(00:00-26:55)
Илья Набоков
(26:55-54:13)
Илья Набоков
(55:35-59:05)
1-й период
02:51
Никита Дишковский
(Игнат Лутфуллин, Сергей Сапего)
2-й период
20:16
Владимир Ткачев
(Алексей Маклюков)
20:47
Бреннан Менелл
23:43
Игорь Ларионов
(Тревор Мерфи, Джозеф Бландизи)
26:40
Рокко Гримальди
(Егор Савиков, Тревор Мерфи)
26:55
Никита Дишковский
34:57
Егор Зеленов
(Никита Дишковский)
3-й период
41:09
Джозеф Бландизи
41:18
Александр Петунин
(Робин Пресс, Сергей Толчинский)
45:44
Александр Петунин
54:13
Андрей Локтионов
55:35
Дерек Барак
(Евгений Кузнецов, Владимир Ткачев)
59:08
Андрей Педан
Статистика
СКА
Металлург Мг
Штрафное время
10
2
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит