«Металлург» уступил СКА и прервал серию из пяти побед в КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). В составе СКА отличились Никита Дишковский (3-я минута), Игорь Ларионов — младший (24), Рокко Гримальди (27) и Егор Зеленов (35), который ранее не набирал очков в КХЛ. У «Металлурга» авторами голов стали Владимир Ткачев (21), Александр Петунин (42) и Дерек Барак (56).