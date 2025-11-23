Ричмонд
«Адмирал» по буллитам уступил в гостях лидеру конференции «Металлургу»

Матч с «Металлургом» завершился со счетом 4:3.

Источник: PrimaMedia.ru

Хоккейный «Адмирал» в гостевом матче уступил лидеру Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу» в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3, а в послематчевых бросках удача оказалась на стороне хозяев. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Адмирал».

Дубль в составе «Адмирала» оформил Дмитрий Завгородний, а ключевую шайбу на последних минутах матча забросил Даниил Гутик, переведя игру в овертайм. В серии послематчевых бросков точнее оказались хоккеисты «Магнитки».

«Если не считать удаления, то команда играла хорошо. Проявила характер, вытащила матч. План на игру, предложенный нами, в равных составах работал. Удаления сводили усилия на нет. Мы потратили много энергии. Проявили мужество, героизм в меньшинстве, выстояли втроём. Я доволен самоотдачей ребят, их игрой, это самое главное», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

По итогам встречи «Моряки» продолжают занимать 9-ю строчку в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав в своем активе в общей сложности 26 очков.

Напомним, ранее «Адмирал» обыграл «Амур» в Хабаровске — 5:2. «Моряки» взяли реванш за поражение в другом дальневосточном дерби.

Металлург Мг
4:3
1:2, 1:0, 1:1, 0:0
Б
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 12
22.11.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6984 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Вратари
Александр Смолин
(00:00-64:22)
Адам Хуска
(00:00-61:48)
Дмитрий Шугаев
(65:00-65:00)
1-й период
02:06
Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
03:33
Дмитрий Дерябин
06:29
Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев, Либор Шулак)
09:37
Вячеслав Основин
10:13
Дмитрий Завгородний
(Игорь Гераськин, Семен Ручкин)
17:47
Степан Старков
2-й период
21:02
Дмитрий Дерябин
23:24
Адам Хуска
26:39
Дмитрий Дерябин
27:18
Михаил Федоров
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
3-й период
47:00
Александр Шепелев
47:08
Егор Петухов
51:35
Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
55:17
Руслан Исхаков
58:47
Даниил Гутик
(Степан Старков, Георгий Солянников)
Овертайм
60:46
Дмитрий Завгородний
63:50
Сергей Толчинский
64:52
Макар Хабаров
64:52
Макар Хабаров
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Роман Канцеров
(Металлург Мг)
Статистика
Металлург Мг
Адмирал
Штрафное время
8
18
Игра в большинстве
9
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит