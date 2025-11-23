«Адмирал» по буллитам уступил в гостях лидеру конференции «Металлургу»

Хоккейный «Адмирал» в гостевом матче уступил лидеру Восточной конференции магнитогорскому «Металлургу» в серии буллитов. Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3, а в послематчевых бросках удача оказалась на стороне хозяев. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Адмирал».
Дубль в составе «Адмирала» оформил Дмитрий Завгородний, а ключевую шайбу на последних минутах матча забросил Даниил Гутик, переведя игру в овертайм. В серии послематчевых бросков точнее оказались хоккеисты «Магнитки».
«Если не считать удаления, то команда играла хорошо. Проявила характер, вытащила матч. План на игру, предложенный нами, в равных составах работал. Удаления сводили усилия на нет. Мы потратили много энергии. Проявили мужество, героизм в меньшинстве, выстояли втроём. Я доволен самоотдачей ребят, их игрой, это самое главное», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
По итогам встречи «Моряки» продолжают занимать 9-ю строчку в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, набрав в своем активе в общей сложности 26 очков.
Напомним, ранее «Адмирал» обыграл «Амур» в Хабаровске — 5:2. «Моряки» взяли реванш за поражение в другом дальневосточном дерби.
Андрей Разин
Леонид Тамбиев
Александр Смолин
(00:00-64:22)
Адам Хуска
(00:00-61:48)
Дмитрий Шугаев
(65:00-65:00)
02:06
Никита Михайлис
(Валерий Орехов)
03:33
Дмитрий Дерябин
06:29
Дмитрий Завгородний
(Александр Шепелев, Либор Шулак)
09:37
Вячеслав Основин
10:13
Дмитрий Завгородний
(Игорь Гераськин, Семен Ручкин)
17:47
Степан Старков
21:02
Дмитрий Дерябин
23:24
Адам Хуска
26:39
Дмитрий Дерябин
27:18
Михаил Федоров
(Владимир Ткачев, Роман Канцеров)
47:00
Александр Шепелев
47:08
Егор Петухов
51:35
Владимир Ткачев
(Робин Пресс)
55:17
Руслан Исхаков
58:47
Даниил Гутик
(Степан Старков, Георгий Солянников)
60:46
Дмитрий Завгородний
63:50
Сергей Толчинский
64:52
Макар Хабаров
64:52
Макар Хабаров
победный бросок: Роман Канцеров
(Металлург Мг)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит