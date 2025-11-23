«Адмирал» по буллитам уступил в гостях лидеру конференции «Металлургу»

«Если не считать удаления, то команда играла хорошо. Проявила характер, вытащила матч. План на игру, предложенный нами, в равных составах работал. Удаления сводили усилия на нет. Мы потратили много энергии. Проявили мужество, героизм в меньшинстве, выстояли втроём. Я доволен самоотдачей ребят, их игрой, это самое главное», — сказал после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.