«Трактор» одержал крупнейшую победу в КХЛ, разгромив «Шанхай» со счетом 9:0

«Трактор» прервал серию из пяти поражений в КХЛ, одержав первую победу после смены тренера. 17 ноября с поста главного тренера команды ушел канадец Бенуа Гру, под руководством которого челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Его обязанности исполняет Рафаэль Рише, при котором команда проиграла две предыдущие встречи.