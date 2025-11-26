Ричмонд
«Трактор» одержал крупнейшую победу в КХЛ, разгромив «Шанхай» со счетом 9:0

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Челябинский «Трактор» обыграл китайский «Шанхай Дрэгонс» со счетом 9:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске.

Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Кадейкин (8-я минута), Григорий Дронов (14), Джошуа Ливо (20), Джордан Гросс (22), Андрей Никонов (27), Егор Коршков (28), Виталий Кравцов (39), Андрей Светлаков (43, 52).

«Трактор» прервал серию из пяти поражений в КХЛ, одержав первую победу после смены тренера. 17 ноября с поста главного тренера команды ушел канадец Бенуа Гру, под руководством которого челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина в прошлом сезоне. Его обязанности исполняет Рафаэль Рише, при котором команда проиграла две предыдущие встречи.

Команда из Челябинска одержала крупнейшую победу в КХЛ в своей истории. В прошлом сезоне «Трактор» разгромил астанинский «Барыс» со счетом 8:0. «Шанхай» потерпел крупнейшее поражение, до нынешнего сезона команда назвалась «Куньлунь Ред Стар». В прошлом чемпионате китайский клуб со счетом 0:8 уступил петербургскому СКА.

«Трактор» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 33 очка в 31 в матче. «Шанхай Дрэгонс» занимает седьмое место на Западе. В активе клуба 33 очка после 29 встреч.

В следующем матче «Шанхай Дрэгонс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 28 ноября. «Трактор» примет «Сочи» в тот же день.

Трактор
9:0
3:0, 4:0, 2:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 13
26.11.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Рафаэль-Пьер Рише
Жерар Галлан
Вратари
Савелий Шерстнев
Патрик Рибар
(00:00-26:45)
Андрей Тихомиров
(c 26:45)
1-й период
07:40
Александр Кадейкин
(Артемий Низамеев, Егор Коршков)
13:42
Григорий Дронов
(Андрей Светлаков, Семен Дер-Аргучинцев)
19:04
Кевин Лабанк
19:30
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Виталий Кравцов)
2-й период
21:47
Джордан Гросс
(Сергей Телегин, Джош Ливо)
26:45
Андрей Никонов
(Александр Рыков, Логан Дэй)
27:49
Егор Коршков
(Александр Кадейкин, Михаил Горюнов-Рольгизер)
29:53
Андрей Тихомиров
37:36
Джордан Гросс
38:23
Виталий Кравцов
(Андрей Светлаков)
3-й период
42:21
Андрей Светлаков
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
42:42
Василий Глотов
46:29
Джордан Гросс
48:25
Райли Саттер
51:08
Андрей Светлаков
(Джош Ливо, Михаил Григоренко)
59:17
Александр Рыков
Статистика
Трактор
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
6
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит