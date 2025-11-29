Ричмонд
Георгиев дебютирует за «Спартак» в КХЛ в матче с «Ладой»

Георгиев подписал двухлетний контракт с красно-белыми.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Выступавший в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вратарь Александр Георгиев дебютирует за московский «Спартак» в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в матче регулярного чемпионата против тольяттинской «Лады».

29-летний Георгиев ранее не выступал в КХЛ. Он подписал со «Спартаком» двухлетний контракт. Встреча против «Лады» пройдет в субботу в Москве и начнется в 17:00 мск. В прошлом матче с «Автомобилистом» (3:1) он был запасным голкипером.

Георгиев провел 303 матча за восемь сезонов в НХЛ, одержав 151 победу с процентом отраженных бросков 90,3. Он выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе». В составе «Колорадо» стал лидером лиги по количеству побед в сезонах-2022/23 и 2023/24, а в 2024 году был выбран для участия в Матче всех звезд. Георгиев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.

