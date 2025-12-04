ХК «Сибирь» упустил победу и проиграл «Спартаку» в овертайме

Встреча состоялась на «Сибирь-Арене», а победный бросок москвичи оформили в овертайме.
Старт поединка остался за новосибирцами: после первого периода они уверенно лидировали 4:0. Шайбы забросили Иван Коимович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов и Скотт Уилсон.
Во втором периоде игра для хозяев осложнилась — «Спартак» сократил разрыв, но под конец отрезка Семён Кошелев усилил преимущество «Сибири». Команды ушли на перерыв при счёте 5:3.
В третьем периоде Чейз Приски увеличил отрыв, однако в последние три минуты москвичам удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм.
Дополнительное время стало решающим: «Спартак» сумел забросить седьмую шайбу и оформил победу — 7:6.
Ярослав Люзенков
Алексей Жамнов
Антон Красоткин
(00:00-62:03)
Артем Загидулин
(00:00-20:00)
Александр Георгиев
(00:00-60:32)
06:23
Иван Климович
(Роман Калиниченко, Тимур Ахияров)
10:18
Антон Косолапов
(Тимур Ахияров, Михаил Абрамов)
12:40
Михаил Абрамов
(Антон Косолапов)
19:01
Сергей Лукьянцев
19:21
Скотт Уилсон
(Сергей Широков, Антон Косолапов)
19:34
Семен Кошелев
19:34
Семен Кошелев
19:34
Андрей Миронов
19:34
Андрей Миронов
20:00
Алексей Яковлев
20:55
Даниил Орлов
(Иван Морозов, Павел Порядин)
22:02
Даниил Соболев
(Павел Порядин, Иван Морозов)
25:24
Михаил Мальцев
(Роман Бычков, Вениамин Королев)
34:51
Чэйз Приски
37:12
Семен Кошелев
(Андрей Чуркин, Иван Чехович)
49:54
Александр Беляев
50:59
Сергей Широков
(Скотт Уилсон, Чэйз Приски)
57:46
Данил Пивчулин
(Александр Беляев)
59:21
Адам Ружичка
(Даниил Орлов, Иван Морозов)
59:50
Никита Коростелев
(Павел Порядин)
62:03
Михаил Мальцев
(Александр Беляев, Герман Рубцов)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит