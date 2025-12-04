Ричмонд
ХК «Сибирь» упустил победу и проиграл «Спартаку» в овертайме

ХК «Сибирь» уступил «Спартаку» в зрелищном матче со счётом 6:7. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Сибирь».

Источник: БЕЛТА

Встреча состоялась на «Сибирь-Арене», а победный бросок москвичи оформили в овертайме.

Старт поединка остался за новосибирцами: после первого периода они уверенно лидировали 4:0. Шайбы забросили Иван Коимович, Антон Косолапов, Михаил Абрамов и Скотт Уилсон.

Во втором периоде игра для хозяев осложнилась — «Спартак» сократил разрыв, но под конец отрезка Семён Кошелев усилил преимущество «Сибири». Команды ушли на перерыв при счёте 5:3.

В третьем периоде Чейз Приски увеличил отрыв, однако в последние три минуты москвичам удалось сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Дополнительное время стало решающим: «Спартак» сумел забросить седьмую шайбу и оформил победу — 7:6.

Сибирь
6:7
4:0, 1:3, 1:3
ОТ
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 14
3.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11334 зрителя
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Алексей Жамнов
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-62:03)
Артем Загидулин
(00:00-20:00)
Александр Георгиев
(00:00-60:32)
1-й период
06:23
Иван Климович
(Роман Калиниченко, Тимур Ахияров)
10:18
Антон Косолапов
(Тимур Ахияров, Михаил Абрамов)
12:40
Михаил Абрамов
(Антон Косолапов)
19:01
Сергей Лукьянцев
19:21
Скотт Уилсон
(Сергей Широков, Антон Косолапов)
19:34
Семен Кошелев
19:34
Семен Кошелев
19:34
Андрей Миронов
19:34
Андрей Миронов
2-й период
20:00
Алексей Яковлев
20:55
Даниил Орлов
(Иван Морозов, Павел Порядин)
22:02
Даниил Соболев
(Павел Порядин, Иван Морозов)
25:24
Михаил Мальцев
(Роман Бычков, Вениамин Королев)
34:51
Чэйз Приски
37:12
Семен Кошелев
(Андрей Чуркин, Иван Чехович)
3-й период
49:54
Александр Беляев
50:59
Сергей Широков
(Скотт Уилсон, Чэйз Приски)
57:46
Данил Пивчулин
(Александр Беляев)
59:21
Адам Ружичка
(Даниил Орлов, Иван Морозов)
59:50
Никита Коростелев
(Павел Порядин)
Овертайм
62:03
Михаил Мальцев
(Александр Беляев, Герман Рубцов)
Статистика
Сибирь
Спартак
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
