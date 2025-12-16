Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Семен Терехов (6-я минута), Кирилл Семенов (18), Александр Хмелевский (19), Дмитрий Яшкин (34), Артемий Князев (46) и Дмитрий Кателевский (58). У проигравших отличились Денис Ян (7), Девин Броссо (38) и Артем Горшков (58).
«Ак Барс» одержал пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. Единственное поражение на этом отрезке команда потерпела 5 декабря — от «Салавата Юлаева» (1:4).
«Ак Барс» располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 37 матчах. «Салават Юлаев» с 31 очком после 35 игр занимает 9-е место на Востоке.
В следующем матче «Ак Барс» 18 декабря в гостях сыграет с петербургским СКА, «Салават Юлаев» в тот же день на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».
Анвар Гатиятулин
Виктор Козлов
Максим Арефьев
Семен Вязовой
(00:00-20:00)
Илья Коновалов
(c 20:00)
05:31
Семен Терехов
(Никита Лямкин, Брэндон Биро)
06:26
Денис Ян
(Джек Родуолд, Девин Броссо)
07:54
Командный штраф
09:28
Командный штраф
11:32
Максим Арефьев
15:23
Никита Лямкин
17:17
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов)
18:49
Александр Хмелевский
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
25:50
Константин Лучевников
30:15
Илья Сафонов
33:02
Дмитрий Яшкин
(Артемий Князев, Александр Барабанов)
36:16
Дмитрий Яшкин
37:51
Девин Броссо
(Денис Ян, Антон Берлев)
43:18
Дмитрий Яшкин
45:48
Артемий Князев
(Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов)
55:04
Артур Фаизов
57:00
Артем Горшков
57:35
Дмитрий Кателевский
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит