«Ак Барс» одержал пятую победу в шести последних матчах в КХЛ

КАЗАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани в присутствии 8 419 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Семен Терехов (6-я минута), Кирилл Семенов (18), Александр Хмелевский (19), Дмитрий Яшкин (34), Артемий Князев (46) и Дмитрий Кателевский (58). У проигравших отличились Денис Ян (7), Девин Броссо (38) и Артем Горшков (58).

«Ак Барс» одержал пятую победу в шести последних матчах в КХЛ. Единственное поражение на этом отрезке команда потерпела 5 декабря — от «Салавата Юлаева» (1:4).

«Ак Барс» располагается на 2-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 50 очков в 37 матчах. «Салават Юлаев» с 31 очком после 35 игр занимает 9-е место на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» 18 декабря в гостях сыграет с петербургским СКА, «Салават Юлаев» в тот же день на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».

Ак Барс
6:3
3:1, 1:1, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8419 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Виктор Козлов
Вратари
Максим Арефьев
Семен Вязовой
(00:00-20:00)
Илья Коновалов
(c 20:00)
1-й период
05:31
Семен Терехов
(Никита Лямкин, Брэндон Биро)
06:26
Денис Ян
(Джек Родуолд, Девин Броссо)
07:54
Командный штраф
09:28
Командный штраф
11:32
Максим Арефьев
15:23
Никита Лямкин
17:17
Кирилл Семенов
(Александр Барабанов)
18:49
Александр Хмелевский
(Митчелл Миллер, Никита Лямкин)
2-й период
25:50
Константин Лучевников
30:15
Илья Сафонов
33:02
Дмитрий Яшкин
(Артемий Князев, Александр Барабанов)
36:16
Дмитрий Яшкин
37:51
Девин Броссо
(Денис Ян, Антон Берлев)
3-й период
43:18
Дмитрий Яшкин
45:48
Артемий Князев
(Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов)
55:04
Артур Фаизов
57:00
Артем Горшков
57:35
Дмитрий Кателевский
(Михаил Фисенко, Илья Карпухин)
Статистика
Ак Барс
Салават Юлаев
Штрафное время
16
2
Игра в большинстве
1
8
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит