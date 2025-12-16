«Динамо» продлило победную серию в КХЛ до семи матчей, обыграв «Спартак»

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 9 326 зрителей.
Заброшенной шайбой отметился Джордан Уил (44-я минута). Нападающий «Динамо» Никита Гусев провел 750-й матч в КХЛ. Вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский отыграл «на ноль», отразив 26 бросков. Он принял участие в матче впервые с 20 ноября.
«Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате 20 ноября — тогда бело-голубые уступили новосибирской «Сибири» (3:4 после буллитов). «Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.
17 ноября Алексей Кудашов покинул пост главного тренера «Динамо». Исполняющим обязанности был назначен Вячеслав Козлов. Под его руководством бело-голубые одержали семь побед и потерпели два поражения.
«Динамо» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 48 очков в 35 матчах. «Спартак» с 40 очками в 36 играх занимает шестое место на Западе.
В следующем матче «Динамо» 18 декабря примет астанинский «Барыс», «Спартак» 20 декабря в гостях сыграет с петербургским СКА.
Вячеслав Козлов
Алексей Жамнов
Владислав Подъяпольский
Александр Георгиев
(00:00-57:38)
06:55
Кристиан Ярош
24:13
Магомед Шараканов
43:18
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
