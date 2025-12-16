Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.40
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.40
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.15
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.40
П2
3.78
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.20
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
5.27
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Торпедо
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
ЦСКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Авангард
2
П1
X
П2

«Динамо» продлило победную серию в КХЛ до семи матчей, обыграв «Спартак»

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Источник: https://vk.com/dynamo_ru

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над столичным «Спартаком» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в присутствии 9 326 зрителей.

Заброшенной шайбой отметился Джордан Уил (44-я минута). Нападающий «Динамо» Никита Гусев провел 750-й матч в КХЛ. Вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский отыграл «на ноль», отразив 26 бросков. Он принял участие в матче впервые с 20 ноября.

«Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате 20 ноября — тогда бело-голубые уступили новосибирской «Сибири» (3:4 после буллитов). «Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.

17 ноября Алексей Кудашов покинул пост главного тренера «Динамо». Исполняющим обязанности был назначен Вячеслав Козлов. Под его руководством бело-голубые одержали семь побед и потерпели два поражения.

«Динамо» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 48 очков в 35 матчах. «Спартак» с 40 очками в 36 играх занимает шестое место на Западе.

В следующем матче «Динамо» 18 декабря примет астанинский «Барыс», «Спартак» 20 декабря в гостях сыграет с петербургским СКА.

Динамо М
1:0
0:0, 0:0, 1:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
16.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9326 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Алексей Жамнов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Александр Георгиев
(00:00-57:38)
1-й период
06:55
Кристиан Ярош
2-й период
24:13
Магомед Шараканов
3-й период
43:18
Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
Статистика
Динамо М
Спартак
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит