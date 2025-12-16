«Динамо» продлило победную серию в КХЛ до семи матчей, обыграв «Спартак»

«Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ. В последний раз команда проигрывала в регулярном чемпионате 20 ноября — тогда бело-голубые уступили новосибирской «Сибири» (3:4 после буллитов). «Спартак» потерпел третье поражение подряд в КХЛ.