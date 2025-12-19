Хоккеиста «Авангарда» дисквалифицировали за удар судьи

В четверг «Авангард» одержал гостевую победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:0. На 32-й минуте игры во время потасовки с участием Чеккони нападающий хозяев Булат Шафигуллин задел лицо арбитра. Хоккеист был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча. В отношении россиянина спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оставить без изменений наказание, подразумевающее матчевую дисквалификацию и денежный штраф.
Чеккони, также коснувшийся рукой лица судьи, по ходу игры наказания не получал.
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в гостях 22 декабря, а «Авангард» 20 декабря встретится с ярославским «Локомотивом» на льду соперника.
Игорь Гришин
Ги Буше
Филипп Долганов
Никита Серебряков
03:20
Артем Блажиевский
(Александр Волков, Константин Окулов)
05:53
Никита Хоружев
08:01
Николай Прохоркин
(Александр Волков, Артем Блажиевский)
17:15
Константин Окулов
25:57
Николай Прохоркин
31:51
Булат Шафигуллин
34:07
Игорь Мартынов
37:08
Командный штраф
49:30
Тимур Хайруллин
57:45
Александр Дергачев
59:19
Наиль Якупов
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит