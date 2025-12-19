Хоккеиста «Авангарда» дисквалифицировали за удар судьи

В четверг «Авангард» одержал гостевую победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:0. На 32-й минуте игры во время потасовки с участием Чеккони нападающий хозяев Булат Шафигуллин задел лицо арбитра. Хоккеист был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча. В отношении россиянина спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оставить без изменений наказание, подразумевающее матчевую дисквалификацию и денежный штраф.