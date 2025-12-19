Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Шанхай Дрэгонс
1
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.10
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
20.12
Айлендерс
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.15
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
20.12
Флорида
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
20.12
Колорадо
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.61
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
20.12
Юта
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.20
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
20.12
Анахайм
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.48
X
4.40
П2
2.43
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Металлург Мг
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Адмирал
3
П1
X
П2

Хоккеиста «Авангарда» дисквалифицировали за удар судьи

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Защитник омского «Авангарда» американец Джозеф Чеккони дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу за эпизод с применением физической силы в отношении судьи, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

В четверг «Авангард» одержал гостевую победу над «Нефтехимиком» со счетом 3:0. На 32-й минуте игры во время потасовки с участием Чеккони нападающий хозяев Булат Шафигуллин задел лицо арбитра. Хоккеист был наказан дисциплинарным штрафом до конца матча. В отношении россиянина спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оставить без изменений наказание, подразумевающее матчевую дисквалификацию и денежный штраф.

Чеккони, также коснувшийся рукой лица судьи, по ходу игры наказания не получал.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в гостях 22 декабря, а «Авангард» 20 декабря встретится с ярославским «Локомотивом» на льду соперника.

Нефтехимик
0:3
0:3, 0:0, 0:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
18.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3089 зрителей
Главные тренеры
Игорь Гришин
Ги Буше
Вратари
Филипп Долганов
Никита Серебряков
1-й период
03:20
Артем Блажиевский
(Александр Волков, Константин Окулов)
05:53
Никита Хоружев
08:01
Николай Прохоркин
(Александр Волков, Артем Блажиевский)
17:15
Константин Окулов
2-й период
25:57
Николай Прохоркин
31:51
Булат Шафигуллин
34:07
Игорь Мартынов
37:08
Командный штраф
3-й период
49:30
Тимур Хайруллин
57:45
Александр Дергачев
59:19
Наиль Якупов
Статистика
Нефтехимик
Авангард
Штрафное время
26
8
Игра в большинстве
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит