«Динамо» повторило антирекорд по броскам в основное время и обыграло ЦСКА

«Динамо» одержало первую победу после того, как Вячеслава Козлова утвердили на пост главного тренера. Сейчас команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками после 37 игр. ЦСКА находится на восьмом месте с 41 очком после 38 матчей.