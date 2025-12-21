Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.28
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
22.12
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.43
П2
2.03
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
22.12
Даллас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.61
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
22.12
Нью-Джерси
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.28
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
22.12
Нэшвилл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
22.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.32
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
22.12
Юта
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.19
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
22.12
Эдмонтон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.88
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
0
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Сочи
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
6
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
2
:
Сиэтл
4
П1
X
П2

«Динамо» повторило антирекорд по броскам в основное время и обыграло ЦСКА

Московское «Динамо» повторило антирекорд по минимальному количеству бросков в створ ворот в основное время в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

Источник: РБК Спорт

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо» после буллитной серии, где единственный бросок реализовал Артем Ильенко.

В основное время игроки «Динамо» нанесли всего восемь бросков по воротам соперника. Ранее, 22 сентября 2025 года, казахстанский «Барыс» зафиксировал аналогичный показатель в матче против минского «Динамо».

«Динамо» одержало первую победу после того, как Вячеслава Козлова утвердили на пост главного тренера. Сейчас команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками после 37 игр. ЦСКА находится на восьмом месте с 41 очком после 38 матчей.

В следующем матче «Динамо» 23 декабря сыграет против минского «Динамо», ЦСКА в этот же день на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».

ЦСКА
0:1
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Б
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
21.12.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9388 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Вячеслав Козлов
Вратари
Дмитрий Гамзин
Владислав Подъяпольский
1-й период
02:53
Иван Патрихаев
03:54
Джордан Уил
06:59
Джордан Уил
2-й период
20:00
Антон Слепышев
3-й период
43:00
Сергей Калинин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Артем Ильенко
(Динамо М)
Статистика
ЦСКА
Динамо М
Штрафное время
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит