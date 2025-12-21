«Динамо» повторило антирекорд по броскам в основное время и обыграло ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Динамо» после буллитной серии, где единственный бросок реализовал Артем Ильенко.
В основное время игроки «Динамо» нанесли всего восемь бросков по воротам соперника. Ранее, 22 сентября 2025 года, казахстанский «Барыс» зафиксировал аналогичный показатель в матче против минского «Динамо».
«Динамо» одержало первую победу после того, как Вячеслава Козлова утвердили на пост главного тренера. Сейчас команда располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 50 очками после 37 игр. ЦСКА находится на восьмом месте с 41 очком после 38 матчей.
В следующем матче «Динамо» 23 декабря сыграет против минского «Динамо», ЦСКА в этот же день на выезде встретится с череповецкой «Северсталью».
