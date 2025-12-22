«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе гостей шайбы забросили Григорий Селезнев (3-я минута), Лука Профака (43) и Тимур Хайруллин (53). У «Металлурга» отличились Егор Коробкин (25), Никита Коротков (35) и Роман Канцеров (49). Победный буллит реализовал Руслан Исхаков.