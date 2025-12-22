Ричмонд
«Металлург» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» на своем льду в серии буллитов обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе гостей шайбы забросили Григорий Селезнев (3-я минута), Лука Профака (43) и Тимур Хайруллин (53). У «Металлурга» отличились Егор Коробкин (25), Никита Коротков (35) и Роман Канцеров (49). Победный буллит реализовал Руслан Исхаков.

«Металлург» (59 очков) выиграл третий матч подряд и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (38) продлил серию поражений до четырех игр и располагается на пятом месте.

В следующем матче чемпионата «Металлург» 26 декабря на выезде сыграет против омского «Авангарда», 24 декабря омичи также примут «Нефтехимик».

Металлург Мг
4:3
0:1, 2:0, 1:2, 0:0
Б
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
22.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург
Главные тренеры
Андрей Разин
Игорь Гришин
Вратари
Илья Набоков
Филипп Долганов
(00:00-65:00)
Ярослав Озолин
(c 65:00)
1-й период
02:03
Григорий Селезнев
(Никита Попугаев, Иван Николишин)
11:43
Артем Минулин
16:08
Макар Хабаров
16:34
Максим Федотов
2-й период
20:30
Дмитрий Силантьев
20:30
Лука Профака
23:28
Артем Минулин
24:39
Егор Коробкин
(Макар Хабаров, Никита Коротков)
27:17
Командный штраф
34:54
Никита Коротков
(Люк Джонсон, Егор Коробкин)
3-й период
42:00
Лука Профака
(Иван Николишин, Никита Попугаев)
42:35
Герман Точилкин
44:40
Максим Федотов
47:30
Джозеф Душак
48:36
Роман Канцеров
(Робин Пресс)
52:36
Тимур Хайруллин
(Владислав Барулин, Максим Федотов)
54:49
Михаил Федоров
56:55
Филипп Долганов
59:23
Джозеф Душак
Овертайм
60:00
Лука Профака
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Руслан Исхаков
(Металлург Мг)
Статистика
Металлург Мг
Нефтехимик
Штрафное время
12
16
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит