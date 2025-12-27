«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл вице-чемпиона КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Александр Хмелевски (7-я минута), Алексей Пустозеров (27) и Илья Сафонов (37). У проигравших отличились Григорий Дронов (24) и Джош Ливо (49).
Ранее в этом сезоне «Ак Барс» обыгрывал «Трактор» со счетом 5:3.
«Ак Барс» набрал 54 очка в 40 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор», вице-чемпион КХЛ прошлого сезона, с 39 очками расположился на шестой строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 30 декабря примет череповецкую «Северсталь», «Трактор» днем ранее в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
27.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8216 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Евгений Корешков
Вратари
Тимур Билялов
Сергей Мыльников
(00:00-59:03)
1-й период
06:40
Александр Хмелевский
(Кирилл Семенов)
16:54
Александр Кирпичников
2-й период
23:53
Григорий Дронов
(Виталий Кравцов, Василий Глотов)
26:03
Алексей Пустозеров
(Никита Лямкин, Никита Дыняк)
33:09
Джош Ливо
33:09
Джош Ливо
35:30
Никита Дыняк
35:30
Арсений Коромыслов
35:53
Александр Кадейкин
36:02
Илья Сафонов
(Артем Галимов, Александр Хмелевский)
3-й период
43:54
Алексей Марченко
46:39
Александр Хмелевский
47:49
Никита Лямкин
48:29
Джош Ливо
(Джордан Гросс, Михаил Григоренко)
54:35
Сергей Телегин
Статистика
Ак Барс
Трактор
Штрафное время
8
20
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит