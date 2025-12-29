Третьяк считает, что ЦСКА выглядел намного мощнее «Спартака»

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА по праву выиграл у столичного «Спартака» в воскресном матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Армейцы обыграли «Спартак» со счетом 2:1 и поднялись на шестое место в Западной конференции, оттеснив «Спартак» на восьмую позицию.
«Я давно такой игры у ЦСКА не видел. При этом оба вратаря сыграли хорошо. ЦСКА выглядел мощнее, выиграл по заслугам, действительно показал, что будет бороться за чемпионство», — сказал Третьяк.
Перед матчем Третьяк вместе с Борисом Михайловым и Владимиром Лутченко принял участие в символическом вбрасывании, посвященном 50-летнему юбилею первой в истории клубной Суперсерии с участием ЦСКА и «Крыльев Советов» против команд Национальной хоккейной лиги. Во время матча показывали архивные кадры игр, в том числе и встречи ЦСКА и «Филадельфии», в которой главный тренер армейцев Константин Локтев уводил команду из-за грубой игры соперника.
«Все-таки уважают ветеранов, победы вдохновляют молодежь. Если бы я молодым тогда вышел, то сыграл бы за себя и за того парня. Что касается игры в Филадельфии, многие не знают, в каких условиях мы играли. Нам сразу дали понять, что вы здесь не выиграете, и судьи ничего не смотрели», — пояснил Третьяк.
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Дмитрий Гамзин
(00:00-59:39)
Александр Георгиев
(00:00-56:39)
00:57
Денис Гурьянов
04:06
Кирилл Долженков
(Тахир Мингачев)
06:59
Джереми Рой
14:09
Андрей Миронов
(Данил Пивчулин, Михаил Мальцев)
18:03
Николай Коваленко
19:44
Владислав Провольнев
25:42
Командный штраф
32:17
Владислав Провольнев
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит