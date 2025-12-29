Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.17
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
04:00
Сиэтл
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
5
:
Динамо М
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
8
:
СКА
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
2
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
4
:
Лада
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
5
:
Торпедо
0
П1
X
П2

Третьяк считает, что ЦСКА выглядел намного мощнее «Спартака»

Армейцы одержали победу со счетом 2:1.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский ЦСКА по праву выиграл у столичного «Спартака» в воскресном матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Армейцы обыграли «Спартак» со счетом 2:1 и поднялись на шестое место в Западной конференции, оттеснив «Спартак» на восьмую позицию.

«Я давно такой игры у ЦСКА не видел. При этом оба вратаря сыграли хорошо. ЦСКА выглядел мощнее, выиграл по заслугам, действительно показал, что будет бороться за чемпионство», — сказал Третьяк.

Перед матчем Третьяк вместе с Борисом Михайловым и Владимиром Лутченко принял участие в символическом вбрасывании, посвященном 50-летнему юбилею первой в истории клубной Суперсерии с участием ЦСКА и «Крыльев Советов» против команд Национальной хоккейной лиги. Во время матча показывали архивные кадры игр, в том числе и встречи ЦСКА и «Филадельфии», в которой главный тренер армейцев Константин Локтев уводил команду из-за грубой игры соперника.

«Все-таки уважают ветеранов, победы вдохновляют молодежь. Если бы я молодым тогда вышел, то сыграл бы за себя и за того парня. Что касается игры в Филадельфии, многие не знают, в каких условиях мы играли. Нам сразу дали понять, что вы здесь не выиграете, и судьи ничего не смотрели», — пояснил Третьяк.

ЦСКА
2:1
2:1, 0:0, 0:0
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9963 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-59:39)
Александр Георгиев
(00:00-56:39)
1-й период
00:57
Денис Гурьянов
04:06
Кирилл Долженков
(Тахир Мингачев)
06:59
Джереми Рой
14:09
Андрей Миронов
(Данил Пивчулин, Михаил Мальцев)
18:03
Николай Коваленко
19:44
Владислав Провольнев
2-й период
25:42
Командный штраф
32:17
Владислав Провольнев
Статистика
ЦСКА
Спартак
Штрафное время
11
2
Игра в большинстве
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит