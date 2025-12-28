Квартальнов: тысяча матчей — просто цифра, гораздо приятнее выйти на первое место

«Хорошая игра в нашем исполнении. Единственный осадок, что дали сопернику трижды забросить в большинстве. Нужно отдать должное москвичам, они неплохо играют в неравных составах. Тысяча матчей — это всего лишь цифра. Гораздо приятнее победить такого сильного соперника и выйти на первое место, — отметил Дмитрий Квартальнов. — Большое спасибо всем, кто готовил праздник сегодня, все было на профессиональном уровне. В этом плане “Динамо” работает лучше всех в лиге. 15 тыс. на трибунах не обманешь, зрители тоже кайфуют от этой обстановки. Хоккеисты вышли и сделали игру, преподнесли всем подарок».