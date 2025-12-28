Квартальнов: тысяча матчей — просто цифра, гораздо приятнее выйти на первое место

В последней домашней игре 2025 года минские динамовцы победили московских одноклубников со счетом 5:2, дубль за хозяев оформил Сэм Энас. Квартальнов стал первым специалистом в истории КХЛ, проведшим тысячу матчей на посту главного тренера. За 16 лет карьеры в лиге он одержал рекордные 612 побед.
«Хорошая игра в нашем исполнении. Единственный осадок, что дали сопернику трижды забросить в большинстве. Нужно отдать должное москвичам, они неплохо играют в неравных составах. Тысяча матчей — это всего лишь цифра. Гораздо приятнее победить такого сильного соперника и выйти на первое место, — отметил Дмитрий Квартальнов. — Большое спасибо всем, кто готовил праздник сегодня, все было на профессиональном уровне. В этом плане “Динамо” работает лучше всех в лиге. 15 тыс. на трибунах не обманешь, зрители тоже кайфуют от этой обстановки. Хоккеисты вышли и сделали игру, преподнесли всем подарок».
Столичный клуб набрал 55 очков в 38 матчах сезона и вернул лидерство в Западной конференции. Заключительный поединок в уходящем году минчане проведут 30 декабря на выезде против «Салавата Юлаева».
Дмитрий Квартальнов
Вячеслав Козлов
Закари Фукале
Владислав Подъяпольский
(00:00-57:58)
09:31
Вадим Шипачев
(Даниил Липский, Вадим Мороз)
10:09
Сергей Кузнецов
10:09
Антон Слепышев
19:44
Никита Пышкайло
(Джош Брук, Илья Усов)
33:37
Сэм Энас
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
33:53
Вадим Мороз
33:53
Брэйди Лайл
33:53
Артем Сергеев
34:45
Дилан Сикьюра
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
35:11
Антон Слепышев
39:03
Вадим Мороз
42:09
Артем Швец-Роговой
44:01
Сэм Энас
(Тай Смит, Николас Мелош)
46:39
Никита Пышкайло
47:58
Игорь Ожиганов
(Семен Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев)
52:39
Сергей Кузнецов
(Тай Смит, Даниил Сотишвили)
58:48
Николас Мелош
59:53
Дилан Сикьюра
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит