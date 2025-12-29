«Авангард» вырвал победу у «Лады» в серии буллитов

«Авангард» в упорной борьбе обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в воскресенье в Омске, завершилась лишь в серии послематчевых буллитов, где решающий бросок реализовал Эндрю Потуральски.
Основное время матча закончилось со счётом 3:3. Потуральски не только забросил шайбу в третьем периоде, но и принёс победу в буллитах.
Эта победа стала для «Авангарда» пятой подряд, что позволило команде укрепиться на второй строчке в таблице Восточной конференции.
30 декабря «Авангард» проведет последний матч уходящего года на домашнем льду против астанинского «Барыса». «Лада» в этот же день сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом».
Ранее мы сообщали, что что главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал отсутствие нападающего Джованни Фьоре в матче против магнитогорского «Металлурга».
