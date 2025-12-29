Ричмонд
«Авангард» вырвал победу у «Лады» в серии буллитов

Эта победа стала для «Авангарда» пятой подряд, что позволило команде укрепиться на второй строчке в таблице Восточной конференции.

Источник: ХК "Авангард"

«Авангард» в упорной борьбе обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в воскресенье в Омске, завершилась лишь в серии послематчевых буллитов, где решающий бросок реализовал Эндрю Потуральски.

Основное время матча закончилось со счётом 3:3. Потуральски не только забросил шайбу в третьем периоде, но и принёс победу в буллитах.

Эта победа стала для «Авангарда» пятой подряд, что позволило команде укрепиться на второй строчке в таблице Восточной конференции.

30 декабря «Авангард» проведет последний матч уходящего года на домашнем льду против астанинского «Барыса». «Лада» в этот же день сыграет в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

Ранее мы сообщали, что что главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал отсутствие нападающего Джованни Фьоре в матче против магнитогорского «Металлурга».

Авангард
4:3
0:0, 1:1, 2:2, 0:0
Б
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 16
28.12.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 12011 зрителей
Главные тренеры
Ги Буше
Павел Десятков
Вратари
Андрей Мишуров
(00:00-65:00)
Иван Бочаров
(00:00-64:44)
1-й период
00:42
Константин Окулов
16:52
Дмитрий Кугрышев
2-й период
20:41
Командный штраф
21:52
Командный штраф
25:46
Егор Морозов
27:50
Майкл Маклауд
27:50
Александр Лукин
30:51
Иван Савчик
(Андрей Обидин)
35:46
Егор Морозов
36:49
Семен Чистяков
(Эндрю Потуральски, Константин Окулов)
3-й период
41:12
Дмитрий Рашевский
41:15
Артур Тянулин
(Райли Савчук, Андрей Алтыбармакян)
43:22
Александр Волков
(Максим Лажуа)
48:38
Майкл Маклауд
49:53
Андрей Алтыбармакян
(Егор Морозов, Райли Савчук)
55:22
Владислав Семин
56:03
Эндрю Потуральски
(Семен Чистяков, Константин Окулов)
Овертайм
63:10
Николай Макаров
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Эндрю Потуральски
(Авангард)
Статистика
Авангард
Лада
Штрафное время
15
15
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит