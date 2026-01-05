Омский «Авангард» одержал первую победу в новом году

Омский «Авангард» одержал победу над принципиальным соперником, порадовав болельщиков в новом году. Игра в Новосибирске 4 января завершилась уверенной победой омичей над местной «Сибирью» со счетом 2:5.
Эта игра началась с обмена заброшенными шайбами. Новосибирцы открыли счет на 5-й минуте. Ворота Никиты Серебрякова поразил 24-летний форвард хозяев Михаил Абрамов. «Ястребы» ответили точным броском Эндрю Потуральски.
Во второй двадцатиминутке в ворота «Сибири» были забиты три безответных гола, авторами которых стали дважды Константин Окулов и молодой папа Семен Чистяков. У него накануне игры родился сын.
Далее три удаления у «Аванагрда» позволили новосибирцам сократить отставание. Отличился Антон Косолопов.
В третьем периоде омичи уверенно довели дело до победы. Окончательный результат за 56 секунд до финала игры установил капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов, забив уже в пустые ворота. Итоговый счёт матча 2:5.
Двадцать седьмая победа в чемпионате позволила «Авангарду» обойти «Ак Барс» в турнирной таблице Востока и подняться на второе место, уступа только магнитогорскому «Металлургу».
У «Ак Барса» есть шанс вернуться на позиции. 6 января омичи едут в Казань. Игра начнётся в 20 часов по омскому времени.
Ярослав Люзенков
Ги Буше
Антон Красоткин
(00:00-57:44)
Андрей Мишуров
Антон Красоткин
(58:03-58:12)
Антон Красоткин
(59:04-59:23)
Антон Красоткин
(c 59:55)
04:08
Михаил Абрамов
(Семен Кошелев, Антон Косолапов)
10:27
Эндрю Потуральски
(Джозеф Чеккони)
20:53
Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский)
28:25
Константин Окулов
29:10
Иван Чехович
30:40
Семен Чистяков
(Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин)
30:53
Артем Блажиевский
33:26
Семен Чистяков
34:18
Антон Косолапов
(Егор Аланов, Тэйлор Бек)
35:15
Командный штраф
59:04
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Николай Прохоркин)
59:18
Вячеслав Войнов
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
