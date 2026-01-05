«Сибирь» проиграла «Авангарду» 2:5 в первом матче 2026 года

4 января новосибирская «Сибирь» начала календарный год с домашнего поражения от омского «Авангарда» со счётом 2:5.
Несмотря на активный старт и первую заброшенную шайбу, хозяева не смогли удержать преимущество: первый период завершился вничью 1:1. Судьба встречи решилась во второй двадцатиминутке, когда «Авангард» забил трижды (дубль оформил воспитанник новосибирской школы Константин Окулов), на что «Сибирь» ответила лишь одним голом. В финальном штурме новосибирцы пропустили пятую шайбу.
Омский клуб взял реванш за поражение в декабре. Следующую игру в рамках чемпионата КХЛ «Сибирь» проведёт дома 6 января против команды из Владивостока.
Хоккей, КХЛ, Неделя 17
4.01.2026, 13:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11650 зрителей
Главные тренеры
Ярослав Люзенков
Ги Буше
Вратари
Антон Красоткин
(00:00-57:44)
Андрей Мишуров
Антон Красоткин
(58:03-58:12)
Антон Красоткин
(59:04-59:23)
Антон Красоткин
(c 59:55)
1-й период
04:08
Михаил Абрамов
(Семен Кошелев, Антон Косолапов)
10:27
Эндрю Потуральски
(Джозеф Чеккони)
2-й период
20:53
Константин Окулов
(Дмитрий Рашевский)
28:25
Константин Окулов
29:10
Иван Чехович
30:40
Семен Чистяков
(Дмитрий Рашевский, Николай Прохоркин)
30:53
Артем Блажиевский
33:26
Семен Чистяков
34:18
Антон Косолапов
(Егор Аланов, Тэйлор Бек)
35:15
Командный штраф
3-й период
59:04
Дамир Шарипзянов
(Константин Окулов, Николай Прохоркин)
59:18
Вячеслав Войнов
Статистика
Сибирь
Авангард
Штрафное время
2
8
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
