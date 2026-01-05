«Сибирь» проиграла «Авангарду» 2:5 в первом матче 2026 года

Несмотря на активный старт и первую заброшенную шайбу, хозяева не смогли удержать преимущество: первый период завершился вничью 1:1. Судьба встречи решилась во второй двадцатиминутке, когда «Авангард» забил трижды (дубль оформил воспитанник новосибирской школы Константин Окулов), на что «Сибирь» ответила лишь одним голом. В финальном штурме новосибирцы пропустили пятую шайбу.