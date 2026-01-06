Ричмонд
«Авангард» на выезде добыл победу над «Ак Барсом»

Сегодня, 6 января, в Казани состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимал на своем льду «Авангард».

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Авангарда».

На 41-й минуте счет в матче открыл нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд. На 43-й минуте нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров сравнял счет. На 46-й минуте защитник Дамир Шарипзянов установил окончательный счет в игре — 2:1.

Ак Барс
1:2
0:0, 0:0, 1:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
6.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8457 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Ги Буше
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-57:20)
Никита Серебряков
1-й период
08:02
Наиль Якупов
2-й период
27:15
Владимир Алистров
35:08
Григорий Денисенко
3-й период
40:43
Майкл Маклауд
(Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов)
42:35
Владимир Алистров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
45:32
Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклауд, Джозеф Чеккони)
Статистика
Ак Барс
Авангард
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит