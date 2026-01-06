«Авангард» на выезде добыл победу над «Ак Барсом»

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Авангарда».
На 41-й минуте счет в матче открыл нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд. На 43-й минуте нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров сравнял счет. На 46-й минуте защитник Дамир Шарипзянов установил окончательный счет в игре — 2:1.
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
6.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Татнефть-Арена, 8457 зрителей
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин
Ги Буше
Вратари
Тимур Билялов
(00:00-57:20)
Никита Серебряков
1-й период
08:02
Наиль Якупов
2-й период
27:15
Владимир Алистров
35:08
Григорий Денисенко
3-й период
40:43
Майкл Маклауд
(Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов)
42:35
Владимир Алистров
(Кирилл Семенов, Александр Хмелевский)
45:32
Дамир Шарипзянов
(Майкл Маклауд, Джозеф Чеккони)
Статистика
Ак Барс
Авангард
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит