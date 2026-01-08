Дебютное очко Кузнецова помогло «Салавату Юлаеву» победить «Автомобилист» в КХЛ

У победителей шайбы забрасывали Сергей Варлов (9-я минута), Артем Горшков (15), Джек Родуолд (16) и Александр Жаровский (41). В моменте с голом Жаровского голевую передачу сделал звездный новичок уфимцев Евгений Кузнецов. За уральцев гол забил Роман Горбунов (39). Итоговый счет — 4:1 в пользу команды Виктора Козлова.
Теперь в таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает 7-е место (42 очка), а «Автомобилист» находится на 4-й позиции (49 баллов).
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Семен Вязовой
Никита Новоселов
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит