Дебютное очко Кузнецова помогло «Салавату Юлаеву» победить «Автомобилист» в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Sport24

У победителей шайбы забрасывали Сергей Варлов (9-я минута), Артем Горшков (15), Джек Родуолд (16) и Александр Жаровский (41). В моменте с голом Жаровского голевую передачу сделал звездный новичок уфимцев Евгений Кузнецов. За уральцев гол забил Роман Горбунов (39). Итоговый счет — 4:1 в пользу команды Виктора Козлова.

Теперь в таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает 7-е место (42 очка), а «Автомобилист» находится на 4-й позиции (49 баллов).

Салават Юлаев
4:1
0:0, 0:0, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
8.01.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена
Главные тренеры
Виктор Козлов
Николай Заварухин
Вратари
Семен Вязовой
Никита Новоселов
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит