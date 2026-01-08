Дебютное очко Кузнецова помогло «Салавату Юлаеву» победить «Автомобилист» в КХЛ

У победителей шайбы забрасывали Сергей Варлов (9-я минута), Артем Горшков (15), Джек Родуолд (16) и Александр Жаровский (41). В моменте с голом Жаровского голевую передачу сделал звездный новичок уфимцев Евгений Кузнецов. За уральцев гол забил Роман Горбунов (39). Итоговый счет — 4:1 в пользу команды Виктора Козлова.