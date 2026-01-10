Дебютная шайба Кузнецова за «Салават Юлаев» помогла обыграть «Барыс» в КХЛ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» нанес поражение казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Уфе, закончилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). У победителей отличились Егор Сучков (1-я минута), Евгений Кузнецов (46), для которого эта шайба стала первой после перехода в уфимскую команду, а также Максим Кузнецов (54). В составе гостей голом отметился Динмухамед Кайыржан (27).
Евгений Кузнецов, также сделавший результативную передачу в эпизоде с голом Сучкова, провел второй матч за «Салават Юлаев». В его активе 3 очка (1 гол + 2 передачи) в двух играх.
В январе уфимцы заключили контракт с Кузнецовым до конца сезона, предварительно забрав россиянина из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз», играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах в составе «Металлурга» он забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач.
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд и, набрав 44 очка, идет на седьмой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, где потерпевший третье поражение подряд «Барыс» с 36 баллами идет десятым. В следующем матче уфимская команда 13 января на выезде встретится с омским «Авангардом», а казахстанский клуб днем ранее на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
Виктор Козлов
Михаил Кравец
Семен Вязовой
(00:00-44:52)
Адам Шил
(00:00-58:39)
Семен Вязовой
(45:14-50:04)
Адам Шил
(c 59:00)
Семен Вязовой
(c 50:11)
01:00
Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Александр Жаровский)
01:54
Никита Зоркин
07:50
Девин Броссо
08:11
Мэйсон Морелли
13:55
Григорий Панин
17:39
Всеволод Логвин
26:43
Динмухамед Кайыржан
(Алихан Асетов, Дмитрий Бреус)
28:04
Дин Стюарт
30:57
Джек Родуолд
45:14
Евгений Кузнецов
(Шелдон Ремпал, Александр Жаровский)
50:11
Джейк Мэсси
53:37
Максим Кузнецов
(Артем Горшков, Владислав Ефремов)
59:00
Мэйсон Морелли
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит