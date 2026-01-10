«Металлург» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). У победителей отличились Дмитрий Силантьев (10-я минута), Александр Петунин (17), Артем Минулин (30), Сергей Толчинский (31) и Дерек Барак (48). Гол гостей на счету Маркуса Филлипса (43).
«Металлург» одержал пятую победу подряд, набрал 70 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, СКА (49 очков) идет седьмым на Западе. В следующем матче магнитогорская команда 14 января примет «Сочи», а петербургский клуб двумя днями ранее на выезде встретится с китайской командой «Шанхайские драконы».
В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» дома обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:2.
Андрей Разин
Игорь Ларионов
Илья Набоков
Артемий Плешков
(00:00-30:20)
Сергей Иванов
(c 30:20)
09:07
Дмитрий Силантьев
(Роман Канцеров, Никита Полтавчук)
09:28
Артем Минулин
16:37
Александр Петунин
(Сергей Толчинский, Даниил Вовченко)
29:54
Артем Минулин
(Робин Пресс, Роман Канцеров)
30:20
Сергей Толчинский
(Артем Минулин)
32:52
Роман Канцеров
36:59
Владимир Ткачев
40:17
Марат Хайруллин
42:20
Маркус Филлипс
(Джозеф Бландизи, Никита Дишковский)
46:52
Егор Гурзанов
47:53
Дерек Барак
(Владимир Ткачев, Валерий Орехов)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит