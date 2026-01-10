«Металлург» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, которая прошла в субботу в Магнитогорске, закончилась победой хозяев со счетом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). У победителей отличились Дмитрий Силантьев (10-я минута), Александр Петунин (17), Артем Минулин (30), Сергей Толчинский (31) и Дерек Барак (48). Гол гостей на счету Маркуса Филлипса (43).