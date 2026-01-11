Ричмонд
Лучший бомбардир «Спартака» Ружичка уедет на Олимпиаду до 5 февраля

В календаре КХЛ нет перерыва на Олимпиаду.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Адам Ружичка отправится в сборную Словакии для участия в Олимпийских играх до 5 февраля. Об этом он сообщил журналистам.

Лучший бомбардир и один из лучших снайперов столичной команды был вызван в сборную на Олимпийские игры.

«Такой вызов — это честь для меня, я очень счастлив этому. На Олимпиаду я уеду до 5 февраля», — сказал Ружичка.

Строительство арены в Милане, где пройдет хоккейный турнир, завершится за три дня до начала соревнований среди женских команд, которые стартуют 5 февраля, мужской турнир начнется 11 февраля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф исключил отказ игроков Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх из-за поздней подготовки стадиона.

«Я не читал в то время соцсети. Уверен, что все работы завершатся вовремя», — сказал Ружичка.

В календаре Фонбет — Континентальной хоккейной лиги нет перерыва на Олимпиаду. Сборная Словакии сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и Италии. Российские хоккеисты по решению IIHF и Международного олимпийского комитета не допущены до соревнований.

ЦСКА
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 18
11.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9782 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Вратари
Александр Самонов
Александр Георгиев
(00:00-59:09)
1-й период
01:21
Никита Коростелев
05:37
Михаил Мальцев
07:51
Тахир Мингачев
14:51
Прохор Полтапов
15:42
Командный штраф
2-й период
26:15
Олег Майстренко
27:06
Никита Коростелев
31:07
Никита Нестеров
3-й период
41:28
Михаил Мальцев
(Кристиан Ярош, Даниил Иванов)
48:10
Даниил Иванов
52:35
Прохор Полтапов
Статистика
ЦСКА
Спартак
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
