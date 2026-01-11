Лучший бомбардир «Спартака» Ружичка уедет на Олимпиаду до 5 февраля

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Адам Ружичка отправится в сборную Словакии для участия в Олимпийских играх до 5 февраля. Об этом он сообщил журналистам.
Лучший бомбардир и один из лучших снайперов столичной команды был вызван в сборную на Олимпийские игры.
«Такой вызов — это честь для меня, я очень счастлив этому. На Олимпиаду я уеду до 5 февраля», — сказал Ружичка.
Строительство арены в Милане, где пройдет хоккейный турнир, завершится за три дня до начала соревнований среди женских команд, которые стартуют 5 февраля, мужской турнир начнется 11 февраля. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф исключил отказ игроков Национальной хоккейной лиги от участия в Олимпийских играх из-за поздней подготовки стадиона.
«Я не читал в то время соцсети. Уверен, что все работы завершатся вовремя», — сказал Ружичка.
В календаре Фонбет — Континентальной хоккейной лиги нет перерыва на Олимпиаду. Сборная Словакии сыграет в группе В с командами Финляндии, Швеции и Италии. Российские хоккеисты по решению IIHF и Международного олимпийского комитета не допущены до соревнований.
Игорь Никитин
Алексей Жамнов
Александр Самонов
Александр Георгиев
(00:00-59:09)
01:21
Никита Коростелев
05:37
Михаил Мальцев
07:51
Тахир Мингачев
14:51
Прохор Полтапов
15:42
Командный штраф
26:15
Олег Майстренко
27:06
Никита Коростелев
31:07
Никита Нестеров
41:28
Михаил Мальцев
(Кристиан Ярош, Даниил Иванов)
48:10
Даниил Иванов
52:35
Прохор Полтапов
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит