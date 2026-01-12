«Торпедо» обыграло «Динамо» в КХЛ, отыгравшись за 37 секунд до конца матча

Встреча прошла в понедельник в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Автозаводцы отыгрались с 1:3 и сравняли счет за 37 секунд до конца основного времени. Дубль в составе «бело-голубых» оформил Даниил Пыленков (25-я и 46-я минуты), еще одну шайбу забросил Павел Кудрявцев (47). За «Торпедо» отличились Максим Летунов (14), Егор Соколов (54), Егор Виноградов (60) и Даниил Журавлев (63).