«Торпедо» обыграло «Динамо» в КХЛ, отыгравшись за 37 секунд до конца матча

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на выезде в овертайме одержало победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в понедельник в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Автозаводцы отыгрались с 1:3 и сравняли счет за 37 секунд до конца основного времени. Дубль в составе «бело-голубых» оформил Даниил Пыленков (25-я и 46-я минуты), еще одну шайбу забросил Павел Кудрявцев (47). За «Торпедо» отличились Максим Летунов (14), Егор Соколов (54), Егор Виноградов (60) и Даниил Журавлев (63).

«Динамо» (55 очков) поднялось на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (54) располагается на шестой позиции.

В следующем матче «Динамо» примет в рамках московского дерби «Спартак» 14 января, а «Торпедо» в тот же день дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

Динамо М
3:4
0:1, 1:0, 2:2
ОТ
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
12.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 6657 зрителей
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Алексей Исаков
Вратари
Владислав Подъяпольский
Денис Костин
1-й период
13:47
Максим Летунов
(Амир Гараев, Даниил Журавлев)
2-й период
24:20
Даниил Пыленков
(Артем Сергеев, Егор Римашевский)
30:05
Кирилл Адамчук
30:05
Сергей Бойков
37:49
Семен Дер-Аргучинцев
3-й период
45:42
Даниил Пыленков
(Максим Мамин, Семен Дер-Аргучинцев)
46:06
Павел Кудрявцев
(Ансель Галимов, Игорь Ожиганов)
47:33
Владислав Фирстов
53:44
Егор Соколов
(Бобби Нарделла)
59:23
Егор Виноградов
(Богдан Конюшков, Егор Соколов)
Овертайм
62:15
Егор Виноградов
(Сергей Гончарук, Максим Летунов)
Статистика
Динамо М
Торпедо
Штрафное время
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Глеб Лазарев
(Россия)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит