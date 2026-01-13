«Барыс» на выезде уступил «Автомобилисту»

АСТАНА, 13 янв — Sputnik. «Барыс» завершил затяжную выездную серию в Екатеринбурге.
Максим Мухаметов заменил Эмиля Галимова в заявке на игру. Место в воротах с первых минут занял Никита Бояркин.
Стартовый отрезок прошёл с преимуществом гостей, которые один раз даже поиграли в большинстве. Но на перерыв команды ушли с нулями на табло. «Автомобилист» при этом бросил в створ чужих ворот всего три раза. Но это не помешало хозяевам открыть счёт на экваторе поединка — Стефан Да Коста поймал Бояркина на перемещении.
«Барыс» ответил результативным добиванием в исполнении Тайса Томпсона после броска Джейка Масси от синей линии. Заключительная треть прошла без взятий ворот. А в овертайме победу «Автомобилисту» принёс точный бросок Ярослава Бусыгина.
15 января подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду «Нефтехимик».
Николай Заварухин
Михаил Кравец
Евгений Аликин
Никита Бояркин
12:20
Никита Трямкин
30:01
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев, Рид Буше)
36:46
Тайс Томпсон
(Джейк Мэсси, Майк Веккионе)
54:23
Семен Кизимов
62:32
Ярослав Бусыгин
(Стефан Да Коста, Роман Горбунов)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит