«Барыс» на выезде уступил «Автомобилисту»

Стартовый отрезок прошёл с преимуществом гостей, которые один раз даже поиграли в большинстве. Но на перерыв команды ушли с нулями на табло. «Автомобилист» при этом бросил в створ чужих ворот всего три раза. Но это не помешало хозяевам открыть счёт на экваторе поединка — Стефан Да Коста поймал Бояркина на перемещении.