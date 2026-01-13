Ричмонд
«Барыс» на выезде уступил «Автомобилисту»

В следующем матче 15 января подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду «Нефтехимик».

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 13 янв — Sputnik. «Барыс» завершил затяжную выездную серию в Екатеринбурге.

Максим Мухаметов заменил Эмиля Галимова в заявке на игру. Место в воротах с первых минут занял Никита Бояркин.

Стартовый отрезок прошёл с преимуществом гостей, которые один раз даже поиграли в большинстве. Но на перерыв команды ушли с нулями на табло. «Автомобилист» при этом бросил в створ чужих ворот всего три раза. Но это не помешало хозяевам открыть счёт на экваторе поединка — Стефан Да Коста поймал Бояркина на перемещении.

«Барыс» ответил результативным добиванием в исполнении Тайса Томпсона после броска Джейка Масси от синей линии. Заключительная треть прошла без взятий ворот. А в овертайме победу «Автомобилисту» принёс точный бросок Ярослава Бусыгина.

15 января подопечные Михаила Кравца примут на домашнем льду «Нефтехимик».

Автомобилист
2:1
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
12.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 6200 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Михаил Кравец
Вратари
Евгений Аликин
Никита Бояркин
1-й период
12:20
Никита Трямкин
2-й период
30:01
Стефан Да Коста
(Анатолий Голышев, Рид Буше)
36:46
Тайс Томпсон
(Джейк Мэсси, Майк Веккионе)
3-й период
54:23
Семен Кизимов
Овертайм
62:32
Ярослав Бусыгин
(Стефан Да Коста, Роман Горбунов)
Статистика
Автомобилист
Барыс
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит