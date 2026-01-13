Ричмонд
Лидер Западной конференции КХЛ проиграл, пропустив на последней минуте

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Игра, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 3:2.

В первом периоде «Северсталь» повела в счете. Уже на второй минуте Данил Аймурзин открыл счет, реализовав большинство.

К 21-й минуте хозяева удвоили преимущество после гола Данила Веряева. На 25-й минуте Михаил Абрамов из «Сибири» сократил отставание.

В третьем периоде, на 52-й минуте, усилиями Валентина Пьянова новосибирцы сравняли счет. А за 38 секунд до финальной сирены Абрамов, оформив дубль, забросил победную шайбу.

«Северсталь» после 46 матчей набрала 61 очко, занимает первую строчку Западной конференции. «Сибирь» с 41 очком после 46 встреч располагается на восьмом месте в Восточной конференции.

Северсталь
2:3
1:0, 1:1, 0:2
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
13.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4558 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Ярослав Люзенков
Вратари
Всеволод Скотников
(00:00-59:30)
Михаил Бердин
(00:00-49:19)
Михаил Бердин
(c 49:40)
1-й период
00:11
Чэйз Приски
01:19
Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин, Михаил Ильин)
06:43
Тэйлор Бек
14:07
Томас Грегуар
2-й период
20:31
Данил Веряев
(Давид Думбадзе, Иван Подшивалов)
24:24
Михаил Абрамов
26:18
Иван Подшивалов
35:36
Томас Грегуар
3-й период
40:48
Григорий Ващенко
44:10
Тэйлор Бек
49:40
Данил Аймурзин
51:15
Валентин Пьянов
(Архип Неколенко, Михаил Абрамов)
59:22
Михаил Абрамов
(Антон Косолапов, Семен Кошелев)
Статистика
Северсталь
Сибирь
Штрафное время
10
6
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит