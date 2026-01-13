Лидер Западной конференции КХЛ проиграл, пропустив на последней минуте

Игра, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 3:2.
В первом периоде «Северсталь» повела в счете. Уже на второй минуте Данил Аймурзин открыл счет, реализовав большинство.
К 21-й минуте хозяева удвоили преимущество после гола Данила Веряева. На 25-й минуте Михаил Абрамов из «Сибири» сократил отставание.
В третьем периоде, на 52-й минуте, усилиями Валентина Пьянова новосибирцы сравняли счет. А за 38 секунд до финальной сирены Абрамов, оформив дубль, забросил победную шайбу.
«Северсталь» после 46 матчей набрала 61 очко, занимает первую строчку Западной конференции. «Сибирь» с 41 очком после 46 встреч располагается на восьмом месте в Восточной конференции.
Андрей Козырев
Ярослав Люзенков
Всеволод Скотников
(00:00-59:30)
Михаил Бердин
(00:00-49:19)
Михаил Бердин
(c 49:40)
00:11
Чэйз Приски
01:19
Данил Аймурзин
(Николай Чебыкин, Михаил Ильин)
06:43
Тэйлор Бек
14:07
Томас Грегуар
20:31
Данил Веряев
(Давид Думбадзе, Иван Подшивалов)
24:24
Михаил Абрамов
26:18
Иван Подшивалов
35:36
Томас Грегуар
40:48
Григорий Ващенко
44:10
Тэйлор Бек
49:40
Данил Аймурзин
51:15
Валентин Пьянов
(Архип Неколенко, Михаил Абрамов)
59:22
Михаил Абрамов
(Антон Косолапов, Семен Кошелев)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит