«Авангард» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (10-я минута) и Вячеслав Войнов (41). У проигравших отличился Прохор Полтапов (25). Войнову 15 января исполнилось 36 лет.
«Авангард» набрал 61 очко после 44 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 54 очками в 47 играх располагается на 6-й строчке на Западе.
В следующем матче «Авангард» 18 января на выезде сыграет с челябинским «Трактором», ЦСКА 17 января в гостях встретится с астанинским «Барысом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-42:50)
Александр Самонов
(42:50-55:11)
Дмитрий Гамзин
(55:11-59:01)
1-й период
09:09
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Майкл Маклауд)
13:38
Иван Патрихаев
16:26
Вячеслав Войнов
2-й период
24:33
Прохор Полтапов
(Иван Патрихаев, Максим Соркин)
37:53
Клим Костин
37:53
Владислав Провольнев
3-й период
40:49
Вячеслав Войнов
(Максим Лажуа, Дмитрий Рашевский)
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит