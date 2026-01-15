Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Северсталь
4
:
Динамо Мн
3
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
5.02
Хоккей. НХЛ
16.01
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
16.01
Вашингтон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.43
Хоккей. НХЛ
16.01
Коламбус
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
16.01
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
16.01
Бостон
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.40
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
16.01
Миннесота
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
16.01
Чикаго
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.15
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
16.01
Эдмонтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
16.01
Юта
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
16.01
Вегас
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.16
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
0
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Ак Барс
5
П1
X
П2

«Авангард» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

ОМСК, 15 января. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 2:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дамир Шарипзянов (10-я минута) и Вячеслав Войнов (41). У проигравших отличился Прохор Полтапов (25). Войнову 15 января исполнилось 36 лет.

«Авангард» набрал 61 очко после 44 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА с 54 очками в 47 играх располагается на 6-й строчке на Западе.

В следующем матче «Авангард» 18 января на выезде сыграет с челябинским «Трактором», ЦСКА 17 января в гостях встретится с астанинским «Барысом».

Авангард
2:1
1:0, 0:1, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
15.01.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Ги Буше
Игорь Никитин
Вратари
Никита Серебряков
Дмитрий Гамзин
(00:00-42:50)
Александр Самонов
(42:50-55:11)
Дмитрий Гамзин
(55:11-59:01)
1-й период
09:09
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Майкл Маклауд)
13:38
Иван Патрихаев
16:26
Вячеслав Войнов
2-й период
24:33
Прохор Полтапов
(Иван Патрихаев, Максим Соркин)
37:53
Клим Костин
37:53
Владислав Провольнев
3-й период
40:49
Вячеслав Войнов
(Максим Лажуа, Дмитрий Рашевский)
Статистика
Авангард
ЦСКА
Штрафное время
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит