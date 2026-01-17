Ричмонд
Хоккеистов Каблукова и Каменева внесли в базу «Миротворца»

Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении спецоперации, а также присутствие на региональном этапе футбольного детского фестиваля «Чемпионат победителей».

Источник: ТАСС

ТАСС, 17 января. Олимпийский чемпион по хоккею Илья Каблуков и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Владислав Каменев внесены в базу украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Им вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержка в проведении специальной военной операции, а также присутствие на региональном этапе футбольного детского фестиваля «Чемпионат победителей».

Каменеву 29 лет. В настоящее время нападающий временно отстранен за нарушение антидопинговых правил. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за московский ЦСКА, петербургский СКА и магнитогорский «Металлург». В Национальной хоккейной лиге играл за «Нэшвилл» и «Колорадо».

Каблукову 37 лет. Он выступает за китайский клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс». Нападающий является трехкратным обладателем Кубка Гагарина — дважды в составе петербургского СКА, один раз — омского «Авангарда».

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.